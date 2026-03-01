„Omul se vindecă mai bine atunci când se simte văzut, înțeles și în siguranță”

În fiecare an, în luna martie, ziarul Evenimentul Regional al Moldovei le oferă în dar doamnelor remarcabile o serie de interviuri.

Astăzi, invitata noastră este dr Mihaela Vidan Popa, medic primar dermatolog și psiholog

- Sunteți la întâlnirea dintre două limbaje ale aceluiași adevăr: pielea și psihicul. Cum s-au legat, în parcursul dvs., dermatologia și psihologia — și când ați simțit că una o completează firesc pe cealaltă?

- Cred că, în realitate, ele nu s-au legat la un moment dat, ci în parcursul meu interior, au fost legate de la început. Undeva în inconștientul meu, dermatologia și psihologia au făcut parte din aceeași viziune asupra omului. Nu am perceput niciodată pielea doar ca organ și nici psihicul doar ca spațiu abstract al emoțiilor. Le-am simțit ca două limbaje diferite ale aceluiași adevăr.

Ulterior, pe măsură ce m-am format profesional, le-am separat. Probabil tot la nivel inconștient, dar dintr-o nevoie de claritate și rigoare. Am înțeles că, pentru a deveni cu adevărat utile, trebuie să le aprofundez distinct, să le construiesc ca instrumente autonome. Dermatologia m-a învățat să ascult corpul, să descifrez semnele pielii, să intervin concret. Psihologia m-a învățat să ascult sensul, emoția, conflictul interior.

Momentul în care am simțit că se completează firesc nu a fost unul spectaculos, ci mai degrabă unul de maturizare profesională. A fost atunci când am început să văd tot mai clar că suferința nu se oprește la suprafața pielii și că, uneori, ceea ce izbucnește pe piele are un ecou profund în interior. Și invers — trăirile interioare caută adesea un limbaj somatic.

Astăzi, nu le mai percep nici ca fiind contopite, nici ca fiind separate. Le văd ca două perspective complementare asupra aceleiași realități umane. Le-am diferențiat pentru a le putea aprofunda, dar le folosesc integrat pentru a putea răspunde, cât mai complet, atât nevoilor trupului, cât și celor ale sufletului

- Există pacienți care rămân cu noi nu prin diagnostic, ci prin felul în care ne-au schimbat privirea. A fost un caz sau o întâlnire care v-a așezat mai profund în această dublă vocație?

- Nu sunt pe deplin convinsă că pacienții mi-au schimbat privirea dincolo de patologia dermatologică pentru care veneau. Cred, mai degrabă, că perspectiva se modifică bilateral, la fiecare întâlnire. Relația terapeutică nu transformă doar medicul și nici doar pacientul, ea îi așază pe amândoi într-o dinamică vie, în continuă recalibrare.

În măsura în care pacientul dermatologic se simte privit dincolo de simptom sau boală, și perspectiva lui asupra propriei boli se schimbă. În același timp, medicul care are și o formare psihologică nu mai poate analiza cadrul clinic strict prin grila intervenției asupra leziunii. El începe să privească întâi omul și abia apoi boala.

Relația medic–pacient nu este un cadru fix, ea se reconstruiește la fiecare întâlnire. De fiecare dată se nuanțează, se adâncește sau se reașază. Iar rolul medicului este să clădească o relație solidă, întemeiată pe încredere, pe convingerea pacientului că efortul depus în fața lui are sens și este dedicat lui, ca persoană, nu doar ca diagnostic.

În ceea ce privește un caz anume care m-a așezat mai profund în această dublă vocație, îmi este greu să aleg unul singur. Dincolo de diversitatea patologiilor, am observat un lucru esențial: deschiderea mea către înțelegerea psihicului celui din față a eficientizat actul medical. În momentul în care înțelegi dinamica interioară a pacientului, felul în care trăiește boala, frica, rușinea sau neîncrederea, crește complianța la tratament. Iar complianța nu este doar un act disciplinar, ea este expresia încrederii. Iar încrederea are o relevanță directă asupra eficienței terapeutice. Din această perspectivă, psihologia nu a venit să dubleze dermatologia, ci să o adâncească. Nu tratez doar pielea mai bine, ci înțeleg mai bine omul care locuiește în ea.

- Cabinetul e o oglindă a vremurilor. Ce aduce „lumea de azi” în consultație: presiunea imaginii, comparația, graba, anxietatea? Ce vă place la felul în care trăim acum și ce vă îngrijorează?

- Cabinetul este, într-adevăr, o oglindă a vremurilor. Dar eu nu am simțit niciodată că există o ruptură clară între lumea de ieri și cea de azi. Oamenii au avut dintotdeauna frici, dorințe, nevoi de apartenență. Ce s-a schimbat este intensitatea și viteza cu care trăim aceste lucruri.

Nu am un contur foarte precis al lumii de mâine, dar aleg să cred că lumea de azi este o lume aflată în căutare. O lume care încă își caută echilibrul între performanță și sens, între imagine și autenticitate. Iar speranța mea este ca lumea de mâine să fie o lume mai conștientă, poate mai așezată.

Din cabinet, fie el de dermatologie sau de psihologie, observ același lucru: oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de siguranță materială, de protecție, de reușită vizibilă. Perspectivele pecuniare par să cântărească mai greu decât cele ale conexiunii interumane. Iar acest dezechilibru ajunge ă se vadă și pe piele.

Ca dermatolog, văd boli inflamatorii agravate de stres, dermatoze care răspund mai greu la tratamentele specifice pentru că în spatele lor există un nivel constant de tensiune emoțională. Ca psiholog, văd anxietatea comparației, presiunea imaginii, nevoia de a corespunde unor standarde impuse în mare parte de media și de rețelele sociale. Pielea devine, în acest context, un ecran pe care se proiectează stresul nevăzut.

Mulți pacienți nu vin doar cu o afecțiune cutanată, ci cu povara de a fi „prezentabili”, „adecvați”, „în parametri”. Presiunea imaginii este reală și produce suferință autentică. Drama anxietății nu este teatrală, este tăcută și persistentă.

Și totuși, există și ceva care îmi place profund în felul în care trăim acum. Regăsesc la tineri o finețe cognitivă, o rapiditate a înțelegerii, o capacitate de adaptare pe care generația mea nu le avea la aceeași vârstă. Tehnologia le-a modelat o inteligență agilă, dar dincolo de asta, văd la mulți dintre ei o deschidere către emoție, către vulnerabilitate, către conversații despre sănătate mintală, lucruri care altădată erau tabu. Nu pot spune că sunt fundamental îngrijorată. Cred în generațiile care vin. Cred că învață repede, că înțeleg repede și că au șansa de a integra mai bine decât noi dimensiunea tehnologică cu cea umană.

Dacă există ceva care mă preocupă, nu este o generație anume, ci dinamica societății actuale — ritmul accelerat, competiția permanentă, presiunea performanței, care produc un stres cronic. Un stres care ne îndepărtează de drumul firesc al conexiunii interumane, al empatiei și al bucuriei simple de a trăi.

Din poziția mea, deopotrivă medic și psiholog, cred că viitorul sănătății, inclusiv al sănătății pielii, depinde de capacitatea noastră de a reînvăța conexiunea. Pentru că, dincolo de tratamente și tehnologii, omul se vindecă mai bine atunci când se simte văzut, înțeles și în siguranță.

- Când o problemă a pielii devine și o rană de încredere — când „se vede” și doare mai mult decât pare — cum găsiți echilibrul între rigoarea medicală și delicatețea psihologică?

- O problemă a pielii devine o rană de încredere în momentul în care nu mai este doar o leziune, ci o expunere. Pielea este organul cel mai vizibil. Ea nu poate fi ascunsă complet. Iar ceea ce se vede ajunge, inevitabil, să doară mai mult decât pare.

În cabinet, întâlnesc adesea pacienți care spun: Nu mă doare atât boala, cât felul în care sunt privit. Și aici începe dimensiunea psihologică a dermatologiei.

Ca medic, rigoarea este esențială. Am nevoie de diagnostic corect, de ghiduri, de protocoale, de tratamente validate științific. Inflamația trebuie tratată, bariera cutanată trebuie refăcută, simptomul trebuie controlat. Fără această structură, nu există siguranță.

Dar ca psiholog, știu că pielea este și un teritoriu simbolic. Ea delimitează, protejează, dar și comunică. Când este afectată, nu este atins doar corpul, ci și identitatea. Încrederea, feminitatea, masculinitatea, statutul social, apartenența.

Echilibrul între rigoarea medicală și delicatețea psihologică nu este o alternanță, ci o integrare. Nu tratez doar eczema sau psoriazisul, tratez omul care trăiește cu ele. Asta înseamnă să explic mecanismele biologice fără a minimaliza suferința emoțională. Să normalizez reacțiile de rușine sau anxietate fără a patologiza. Să ofer tratament, dar și spațiu de exprimare.

Uneori, simplul fapt că pacientul se simte văzut dincolo de leziune schimbă evoluția terapeutică. Pentru că stresul scade, complianța crește, iar corpul răspunde diferit atunci când nu mai este într-o stare de apărare continuă.

Pielea se vede, da. Dar ceea ce doare cu adevărat este frica de a fi judecat. Iar rolul meu este să construiesc un spațiu în care pacientul să nu se simtă evaluat, ci înțeles.

În fond, știința vindecă inflamația. Relația vindecă rușinea. Iar când cele două merg împreună, apare echilibrul.

- Dincolo de profesie, ce vă ține vie și întreagă: ce lecturi vă sunt aproape, ce pasiuni vă refac, ce dor vă însoțește discret? Și, dacă există, ce regret ați reușit să transformați în lecție blândă?

- Dincolo de profesie, ceea ce mă ține vie și întreagă este credința că rolul meu în această lume este să ofer. Să ofer din ceea ce sunt ca om, ca femeie, ca medic, ca psiholog. Să ofer din valorile mele umane, din valorile mele spirituale, din cunoașterea și experiența mea profesională. Simt că menirea mea este să pun la dispoziția celorlalți ceea ce am primit eu ca dar, poate și pentru cei mai puțin norocoși, poate pentru cei care nu au întâlnit încă un spațiu de înțelegere. Această convingere mă ține vie.

Lecturile care îmi sunt aproape nu sunt neapărat de specialitate. Sunt cărți în care regăsesc omul, cu bucuriile și suferințele lui, cu fragilitatea și forța lui. Mă emoționează literatura care așază ființa umană între viață și moarte, între sens și rătăcire. Pentru că, în fond, și în cabinet, tot despre asta este vorba.

Ca pasiune, poate că nu am una spectaculoasă. Marea mea pasiune este să creez pentru oameni un loc de echilibru și înțelegere atunci când nu îl primesc de nicăieri. Să fie cabinetul meu un spațiu în care cineva poate respira fără să fie judecat. Asta mă reface.

Dorul meu cel mai discret și constant este dorul de părinții mei. Dorul de rădăcină. De început. De acel loc interior unde mă simțem iubită fără condiții.

Dacă există un regret, el nu este unul dramatic, ci unul care m-a maturizat. Nu am fost învățată, poate, cât de important este să fii atent la dinamica nevoilor celorlalți, la felul în care ele se schimbă, se nuanțează, cer altceva de la o etapă la alta. Mi-ar fi plăcut să primesc mai devreme această lecție: sensibilitatea față de nevoia celuilalt, nu doar față de principii sau valori.

Regretul meu este că nu am știut întotdeauna să vin la timp în întâmpinarea unor oameni pe care îi prețuiam. Dar am transformat acest regret într-o lecție blândă. Astăzi sunt mult mai atentă la ceea ce nu se spune, la ceea ce se schimbă subtil, la ceea ce doare fără să fie rostit. Și poate că tocmai această lecție m-a făcut un medic mai atent și un psiholog mai prezent.

Cred că, în cele din urmă, ceea ce ne ține întregi nu este doar performanța, ci și capacitatea de a rămâne deschiși către sens, către ceilalți, către propria noastră transformare.

- Dacă ați putea schimba un singur lucru în felul în care vorbim despre piele, frumusețe și sănătate mintală, care ar fi acela? Și dacă ați fi un personaj, cine ați alege să fiți?

- Dacă aș putea schimba un singur lucru în felul în care vorbim despre piele, frumusețe și sănătate mintală, nu aș schimba doar discursul medical sau estetic. Aș încerca să schimb ceva mai profund: felul în care ne raportăm unii la alții.

Aș încerca să schimb ceea ce eu numesc, poate imperfect, „Dumnezeul din fiecare dintre noi”. Și când spun asta, nu mă refer dogmatic la religie, nici la o doctrină. Mă refer la bunătate. La capacitatea noastră de a rămâne umani într-o lume care ne învață să evaluăm, să comparăm, să judecăm. Cred că în discursul despre piele și frumusețe s-a strecurat prea multă exigență și prea puțină blândețe. Prea mult criteriu și prea puțină înțelegere. Iar sănătatea mintală nu poate exista acolo unde omul nu se simte acceptat.

Mi-am pus de multe ori întrebarea: cui merită să îi oferi? Am avut prieteni care mi-au spus: „Dar cine stabilește cine e cu adevărat nevoiaș? Dacă unii doar profită?” Și mi-am răspuns astfel: dacă din cinci oameni cărora le ofer ceva, și nu neapărat material, patru sunt impostori dar unul singur chiar are nevoie, prefer să ofer și celor patru, ca să nu îl ratez pe acel unul. Aleg să greșesc prin exces de bunătate, nu prin exces de suspiciune.

Poate că asta aș schimba: perspectiva noastră asupra valorii umane. Mai puțină judecată, mai multă încredere. Mai puțină comparație, mai multă compasiune.

Cât despre detaliile de lumină, nu știu dacă am o culoare preferată. Știu doar că nu rezonez foarte mult cu bleu sau cu roz. În rest, îmi plac culorile în măsura în care spun o poveste. Dacă ar fi să aleg o floare, cred că aș spune laleaua pentru simplitatea ei demnă, pentru eleganță fără ostentație.

Iar dacă aș fi un personaj, oscilez între Micul Prinț și Don Quijote. Între inocența care vede esențialul invizibil și curajul de a lupta pentru idealuri chiar și atunci când par naive. Poate că, într-un fel, fiecare dintre noi poartă puțin din amândoi.

Medic primar dermatovenerolog, Mihaela Vidan Popa activează în cadrul MedLife - Hyperclinica Grivița, unde dezvoltă o practică axată pe triada dermato-venerologie clinică – chirurgie cutanată – dermato-estetică. Parcursul său profesional începe cu absolvirea Facultății de Medicină și Farmacie din Craiova (1999), continuă cu rezidențiatul în dermatovenerologie la Spitalul Elias București, sub coordonarea Prof. dr. Călin Giurcăneanu, și cu obținerea specializării în 2009.

Din 2009 și până în prezent, activitatea sa este legată de policlinica/hiperclinica MedLife Grivița, iar din 2016 profesează ca medic primar în cadrul aceleiași clinici. În 2015, prin cursul de dermato-patologie desfășurat sub patronajul Royal College din Londra, își consolidează supraspecializarea în analiza și interpretarea clinico-histopatologică a afecțiunilor dermatologice — competență care susține calitatea diagnosticului și a deciziilor terapeutice.

În 2024, finalizează și studiile de psihologie la Universitatea Ecologică București, completând profilul profesional cu o perspectivă utilă în patologiile dermatologice cu impact major asupra imaginii de sine și calității vieții.

Este membră a Societății Europene de Dermato-Venerologie și a Societății Române de Dermatologie.

A consemnat Maura ANGHEL