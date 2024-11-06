„Ora exactă” în chirurgia ortopedică se dă acum de la Iaşi

Blocul operator de la Ortopedia de la Spitalul Clinic de Recuperare este unul asemănător cu sălile de operaţie din renumitele spitale din vestul Europei. Miile de pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare vor beneficia de cele mai bune condiţii de spitalizare. Aşa cum ne-am obişnuit să o spunem, „ora exactă” în ceea ce priveşte recuperarea ortopedică sau intervenţiile chirurgicale de acest tip se dă acum de la Iaşi.

Spitalul Clinic de Recuperare a beneficiat recent de noi investiţii, în valoare totală de circa 4 milioane de euro, care duc la creşterea calităţii serviciilor medicale graţie unor noi echipamente medicale performante. „În luna octombrie a acestui an au fost livrate şi recepţionate echipamente medicale, finanţate din bugetul local şi din veniturile proprii ale spitalului, pentru Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, în valoare de 5,98 milioane lei şi, totodată, au fost finalizate lucrările de modernizare la Blocul operator de ortopedie şi traumatologie, precum şi extinderea reţelei de fluide medicale a unităţii sanitare, în valoare totală de 13.500.000 lei”, a spus managerul Spitalului de Recuperare, Carmen Cumpăt.

Lucrările de modernizare făcute în ultimii doi ani la blocul operator de la Ortopedie l-au configurat într-un sistem de pereţi modulari pentru cele trei săli de operaţie.

Recompartimentările au vizat şi asigurarea circuitelor funcţionale pentru pregătirea pacienţilor, zonele de pregătire pentru medici, pregătirea şi depozitarea instrumentarului şi materialelor sterile.

În pereţii nou creaţi au fost încastrate comenzile pentru iluminat, terminalele electrice şi de gaze medicale, precum şi diverse echipamente necesare blocului operator. Au fost montate detectoare de oxigen în exces conectate la sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu, precum şi echipamente de climatizare. „Sistemul asigură o sterilitate în sală care ne va ajuta să avem cele mai mici riscuri posibile de infecţii. Maxim 1%. Exact ca în Occident. Maxim 1% infecţii în protezare, unde sunt operaţii cu riscul cel mai mare de infecţii. Practic, este vorba de siguranţa pacientului. Asta înseamnă că, pe lângă rezultatul bun al operaţiei, vor fi cât mai puţine complicaţii, riscuri cât mai mici şi creşterea calităţii vieţii. Asta e important, în contextul în care avem o adresabilitate tot mai mare”, spune prof.univ.dr Paul Sârbu.

„Avem mii de pacienţi pe listele de aşteptare, care au handicapuri severe, dureri mari, şi care trebuie protezaţi în condiţii cât mai sterile. La fel, avem şi pacienţi cărora trebuie să le schimbăm protezele şi care prezintă riscuri foarte mari de a face infecţii. Noi le oferim condiţii de Occident. Asta contează foarte, foarte mult”, prof.univ.dr Paul Sârbu, șef Secție ortopedie-traumatologie, în cadrul Spitalului de Recuperare Iași.

Totodată, au fost executate lucrări de extindere a reţelei de fluide medicale a spitalului. În anul 2024 fost montate şi puse în funcţiune două generatoare de mare capacitate de producere a oxigenului şi un generator de capacitate mai mică care constituie rezerva în caz de avarie, iar pe fiecare etaj sunt amplasate sisteme de monitorizare şi alarmare. „Practic, spaţiul este închis. Aerul din exterior nu pătrunde, filtrarea se face cu ajutorul noului sistem”, a precizat prof. Paul Sârbu.

În cadrul Secţiei Clinice de Ortopedie şi Traumatologie sunt trataţi pacienţi din întreaga regiune a Moldovei, precum şi din alte zone ale ţării pentru efectuarea diverselor intervenţii chirurgicale: chirurgie protetică articulară, chirurgia coloanei vertebrale, traumatică şi netraumatică, coloană degenerativă, vertebroplastie, tuberculoză osteoarticulară, tumori osteoarticulare primitive şi metastatice, chirurgia diverselor diformităţi ale aparatului locomotor, intervenţii corectoare ale diformităţilor locomotorii - osteotomii, rezecţii, reconstrucţii, alungiri de membre. Patologia sportivă, traumatica recentă sau sechelară este diagnosticată şi tratată artroscopic, cu recuperare rapidă.

Și Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală a fost dotat cu echipamente medicale performante, moderne şi inovative. Astfel, echipamentul de tomografie computerizată (3.416.000 lei) înlocuieşte CT achiziţionat în anul 2014, depăşit fizic şi moral.

În paralel cu aceste investiţii continuă şi se apropie de finalizare proiectul cu finanţare europeană de eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Recuperare, în valoare totală de circa 8 milioane de euro. Laura RADU