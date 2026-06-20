În Iașul verii lui 2026, vacanța nu începe întotdeauna cu bagaje, rezervări și drumuri lungi. Uneori începe cu un buchet de levandă vândut la colț de piață și cu dorința unei mame de a le oferi copiilor măcar o zi de bucurie.

Vacanța care se vinde la buchet

„Hai la levandă, doamnă!”, îmi strigă femeia de la colțul Pieței Chirilă, cu vocea aceea în care vara miroase a praf cald, a flori culese devreme și a viață dusă greu, dar fără să se lase în genunchi. Nu mai este tânără, însă are un zâmbet frumos care nu cere milă, ci doar o clipă de atenție. În brațe ține buchețele de lavandă, margarete și sânziene. Le-a legat simplu, cu grijă, ca pe niște mici promisiuni violet, albe și galbene. „Așa e sezonul”, spune ea pentru că „aș vrea să le dau și eu copiilor mei o vacanță”.

Nu vorbește despre mare, avion, hotel sau excursii scumpe. Nu are în minte vacanța aceea lucioasă, de fotografiat și pus pe rețele sociale. Vacanța ei încape într-o zi la ștrand, într-un film, într-o înghețată cumpărată fără să numere fiecare leu: „Nu tabere, doamnă, că nu am bani. Nu excursii. Dar măcar un ștrand, un film, ceva să fim împreună. Să simtă și ei că este vacanță”.

Iașul verii lui 2026, între dorințe și prețuri

În vara lui 2026, pentru multe familii, vacanța copiilor a devenit o socoteală făcută cu inima strânsă. Copiii termină școala cu întrebări simple: unde mergem, ce facem, când ieșim? Părinții răspund cu amânări, cu promisiuni mici, cu „vedem”, „poate”, „dacă se poate”. Pentru unii, vara înseamnă aeroport, litoral, piscină privată, tabere tematice și poze colorate. Pentru alții, vara se măsoară în câteva buchete vândute pe zi, în rest primit cu grijă, în bani puși deoparte pentru o ieșire care să pară sărbătoare. O întreb dacă este greu. Nu dramatizează. Nu își face din viață spectacol. Răspunde simplu, aproape rușinată că trebuie să explice. „Da, e greu. Biletele-s scumpe, marfa se vinde greu. Lumea se uită, miroase, zice că-i frumoasă, dar nu cumpără mereu. Și eu tot sper. Că vreau să știe și copiii mei că au fost în vacanță”.

„Să știe și ei că au fost în vacanță”

Fraza aceasta rămâne în aer mai puternică decât mirosul de lavandă. „Să știe și copiii mei că au fost în vacanță”. Nu să se laude, nu să concureze cu alți copii sau să aducă poze din locuri scumpe. Doar să nu simtă că vara a trecut pe lângă ei ca un autobuz în care nu au avut bani să urce. Femeia zâmbește dintr-un colț al gurii. Acolo unde, poate altădată, sclipea un dinte de aur, astăzi se vede un gol. Îl acoperă repede, cu o jenă tăcută. „Nu-s bani de stomatolog”, spune.

Și în propoziția aceasta încape o Românie întreagă. România părinților care amână propriile dureri, a mamelor care își repară pantofii, dar cumpără copiilor o înghețată. România oamenilor care nu cer lux, ci puțină normalitate: sănătate, pâine, o zi liberă, o bucurie fără umilință.

Sânziene, margarete și demnitate

În Piața Chirilă, lumea trece grăbită. Unii cumpără, alții întreabă prețul, alții doar privesc florile și merg mai departe. Femeia nu insistă agresiv. Ridică buchetul, spune „Hai la levandă, doamnă” și așteaptă. Are demnitatea aceea rară a oamenilor care muncesc mult și se plâng puțin.

Lavanda tremură ușor în mâna ei. Miroase curat, liniștitor, aproape nepotrivit de frumos pentru o conversație despre lipsuri. Margaretele par flori de copilărie. Sânzienele aduc în ele ceva din vara veche, din credința că binele se poate prinde de pragul casei, dacă îl lași să intre.

Îi cumpăr un buchet. Îl aranjează atent înainte să mi-l dea, de parcă nu vinde doar flori, ci o bucățică din speranța ei. „Să vă poarte noroc”, spune. Mă gândesc că norocul ar trebui să se întoarcă și spre ea. Spre copiii care o așteaptă acasă. Spre ziua aceea la ștrand. Spre filmul acela văzut împreună. Spre vacanța mică, atât de mică încât alții nici nu ar numi-o vacanță, dar pentru ei ar putea deveni amintire.

Când o zi împreună valorează cât o vară

Poate că vacanța copiilor ei nu va avea nisip fin, cameră cu vedere la mare sau brățară all inclusive. Poate va fi doar o zi cu apă, soare, un suc și două râsete prinse din mers. Poate va fi un film într-o sală răcoroasă, o pungă de floricele împărțită frățește și drumul spre casă făcut cu obrajii aprinși de bucurie.

Dar dacă mama va fi acolo, dacă vor fi împreună, dacă pentru câteva ore grijile vor sta la margine, atunci vacanța aceea va fi adevărată.

Pentru că vara nu se măsoară doar în kilometri, destinații și bani. Uneori, vara se măsoară în buchete de levandă vândute la colțul pieței, în dinți lipsă ascunși cu zâmbetul, în mame care nu renunță și în copii care trebuie să simtă, măcar o dată, că lumea are loc și pentru bucuria lor.

Maura ANGHEL