„Piese de excepție din epoca lui Vasile Lupu în colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”



O nouă micro-expoziție din seria „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei” va fi accesibilă publicului la Palatul Culturii, în perioada 9 octombrie – 15 decembrie 2024.

Anul acesta se împlinesc 390 de ani de la înscăunarea pe tronul Moldovei a domnitorului Vasile Lupu (1634-1653). Domnia sa îndelungată se caracterizează printr-o perioadă de stabilitate și prosperitate pentru țară, de mare înflorire culturală și religioasă în Moldova, precum și de creștere a prestigiului acesteia în relațiile cu țările vecine.

„Pentru a marca aniversarea începutului domniei lui Vasile Lupu, cel care a adus moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași, invităm publicul, aici la Palatul Culturii, să descopere aceste comori ale istoriei noastre”, declară Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Bun gospodar, Vasile Lupu s-a îngrijit de refacerea curților domnești din Suceava și Iași și a cetăților Neamț și Suceava.

Ctitor de numeroase biserici, domnitorul Vasile Lupu a ridicat la Iași biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi“, unde înființează prima tipografie din Moldova și un colegiu, proiecte la care îl asociază și pe Mitropolitul Varlaam, sfetnicul său de încredere. În tipografia de la „Trei Ierarhi” au apărut mai multe lucrări tipărite în limbile greacă și română, printre care și primul cod de legi moldovenesc, Carte românească de învățătură, cunoscut și sub numele de Pravila lui Vasile Lupu (1646). Aici a fost tipărită prima lucrare în limba română din Moldova, în anul 1643, Cazania lui Varlaam, lucrare care avea să deschidă drumul limbii române literare.

Cazania lui Varlaam este o culegere de predici la duminicile de peste an și la sărbătorile sfinților precum și la praznicele împărătești, traduse și prelucrate de Mitropolitul Varlaam.

Alături de această carte, printre piesele de excepție din patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei se regăsește un hrisov domnesc, emis la 10 martie 1635, în cancelaria de la Iași, un document deosebit prin execuția artistică și valoarea sa istorică care atestă contribuția domnitorului în consolidarea proprietății și a autorității în regiune.

Micro-expoziția va putea fi vizitată în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent acestuia, fiind accesibilă între orele 10.00 - 17.00 (de miercuri până duminică; accesul ultimului vizitator la 16.30).

