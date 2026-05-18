Inner Wheel Club Iași organizează „Poveștile Iei”, un eveniment caritabil dedicat iei românești, cu scopul de a sprijini bătrânii aflați în îngrijirea Centrului de Îngrijiri Medico-Sociale Podu Iloaiei.

Seara propune o întâlnire între tradiție, feminitate, meșteșug și generozitate. Ia devine, în acest context, mai mult decât o piesă de port tradițional: devine pretextul unei acțiuni concrete pentru oamenii vulnerabili din comunitate.

Evenimentul va avea loc pe 6 iunie, la Muzeul Municipal „Regina Maria” și va aduce în prim-plan patrimoniul cultural, dar și responsabilitatea față de cei care au nevoie de sprijin. „Mizăm pe o formă de solidaritate în care frumusețea portului românesc se transformă într-un gest de ajutor”, a spus Cristina Cioancă, președinta în exercițiu a clubului.

Ce vor găsi participanții la „Poveștile Iei”

Programul evenimentului include muzică, meșteșug, expoziție și socializare, într-un cadru construit în jurul simbolului iei românești.

Participanții vor putea urmări un moment muzical susținut de soprana Cristina Grigoraș, dar și o demonstrație de tehnici tradiționale de coasere a iilor. Demonstrația aduce în atenție migala, răbdarea și simbolistica unui meșteșug transmis din generație în generație. „Evenimentul va include și o expoziție de obiecte și port tradițional, menită să evidențieze legătura dintre trecut și prezent. Ia este prezentată nu doar ca element vestimentar, ci și ca expresie a memoriei, identității și continuității culturale”, a completat Cristina Cioancă.

Seara va avea și un moment de degustare și socializare, oferind participanților ocazia de a susține cauza caritabilă într-un cadru apropiat și comunitar.

Donații pentru bătrânii de la Centrul Medico-Social Podu Iloaiei

Participarea la eveniment presupune o donație minimă recomandată de 350 de lei pentru o persoană sau 500 de lei pentru o persoană și însoțitor. Donațiile pot fi făcute realizate în contul: Asociația Inner Wheel Club Iași -- RO43 INGB 0000 9999 1536 6295. Pentru confirmarea participării, organizatorii pun la dispoziție numărul: 0747 118 259.

Fondurile strânse vor sprijini inițiativa caritabilă dedicată Centrului de Îngrijiri Medico-Sociale Podu Iloaiei, unde persoanele vârstnice au nevoie de îngrijire, atenție și implicarea comunității.

„Poveștile Iei” leagă tradiția de un gest de grijă. La Iași, ia românească devine nu doar simbol al patrimoniului, ci și mijloc prin care comunitatea poate ajuta bătrânii din Podu Iloaiei.

Maura ANGHEL