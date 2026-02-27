„Taxa de imagine” în Iași: 800 lei pe lună cheltuiți ca să nu pari sărac sau obosit

* într-un oraș în care te întâlnești des cu „ochiul celuilalt” — la job, la școală, în comunități, la evenimente — o parte din consum devine defensiv: cheltuiești ca să nu fii citit greșit * pe fundalul unei realități strânse, confirmate de INS: în trimestrul III 2025, o gospodărie a avut în medie 9.420 lei venituri/lună și 8.079 lei cheltuieli/lună

În Iași, rușinea funcționează ca un abonament. Nu te împinge neapărat spre lux, ci spre „întreținere”: lucruri mici, repetate, care te țin în zona de „prezentabil”. Un pachet banal, dar real, de coafor — tuns, spălat, coafat — e listat la 174–221 lei într-un salon din oraș, în funcție de lungime. Un abonament de sală pornește, la un club din Iași, de la 180 lei/lună. Doar aceste două repere, fără „proceduri”, fără haine, fără produse, duc deja la aproximativ 354–401 lei/lună — costul minim al unei prezențe „îngrijite” care să nu invite comentarii sau presupuneri.

Dar cifra care spune povestea orașului nu e minimul. Cifra e pragul realist, cel care apare când intră în scenă „uniformele sociale”: o bluză care cade bine pentru o întâlnire, o pereche de pantofi care „nu te face de râs”, o cremă, un parfum, o corecție rapidă înainte de un eveniment, o lună în care ai două ocazii în loc de una. În acest punct, „imaginea” începe să muște din buget ca procent, nu ca excepție. Dacă „taxa de imagine” ajunge la aproximativ 10% din cheltuiala medie lunară raportată de INS (8.079 lei), rezultatul este 808 lei/lună.

Aici e mecanismul economic al rușinii: nu cumperi ca să te bucuri, ci ca să nu „se vadă”. Nu doar oboseala, ci și stresul, lipsa de somn, lunile grele, bugetul strâns. Și pentru că Iașul e un oraș cu multe medii care se intersectează, presiunea nu e constantă, ci recurentă: azi te vezi cu colegii, mâine cu părinții, poimâine cu un client, în weekend cu „lumea”. De aceea, economia rușinii nu are sezon mort. Când ai bani, „investești în tine”. Când nu ai, nu-ți permiți să pari că nu ai.

Iar întrebarea care rămâne, dincolo de morală, e una de contabilitate urbană: câți bani circulă în Iași nu pentru viață mai bună, ci pentru frica de etichetă. În 2026, când cifrele oficiale arată cât de aproape sunt cheltuielile de venituri, 800 lei/lună pentru „a nu părea” nu mai e un capriciu. E o taxă nevăzută.