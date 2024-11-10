„Toamnă la Voroneț", la final

Aseară s-a încheiat Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie ”Toamnă la Voroneț”, eveniment organizat, în perioada 7 – 9 noiembrie, de Centrul Cultural Gura Humorului.

Cea de a 44-a ediție și-a propus să promoveze creativitatea școlilor de film, competența și profesionalismul în acest domeniu, precum și contactele dintre generațiile de cineaști, încurajând tinerii realizatori de film.

La secțiunea proiecțiilor de gală ale filmului de ficțiune, publicul a urmărit trilogia ”Moromeții”, ultimul film din această serie – ”Moromeții 3” – fiind lansat anul acesta. Pentru a încununa prezentarea trilogiei semnate de regizorul Stere Gulea, avându-l ca director de imagine pe Vivi Drăgan Vasile, organizatorii au propus publicului o inedită expoziție de fotografie și schițe de decor. Expoziția a fost însoțită și de un colocviu intitulat ”Moromeții, de la Marin Preda la Stere Gulea”. ”A fost o încercare specială acest film, primul film cu multe probleme de cenzură, în care au fost în general ocolite de către Stere Gulea, precum Ilie Moromete cu fonciirea. Diferențele între cele trei filme, de fapt, în două etape, o etapă înainte de 89 și o etapă după 89, au fost nu numai de ordin, să-i zicem, literar, și în ceea ce mă privește, și de ordin tehnic, că primul film a fost filmat pe peliculă, iar celelalte două au fost filmate într-o nouă eră tehnic-cinematografică, filmate în digitală. Cu Stere, sigur, lucrurile au mers spre o amiciție care durează până în ziua de azi, lucrând împreună la mai multe filme”, a spus Vivi Drăgan Vasile.