„Tosca”, un spectacol al tradiției și emoției la Opera Națională Română din Iași

Pe 3 noiembrie, Opera Națională Română din Iași împlinește 68 de ani de la prima reprezentație pe scena lirică ieșeană. Este un moment de celebrare a unei instituții care a devenit un pilon al culturii ieșene, un templu al artei lirice, care, de-a lungul decadelor, a încântat generații de iubitori ai operei. Pentru a marca această aniversare, opera „Tosca” de Giacomo Puccini va fi pusă în scenă, aducând un omagiu istoriei teatrului prin aceeași lucrare cu care Opera din Iași și-a început drumul pe 3 noiembrie 1956.

Pe scena grandioasă a Sălii Mari, publicul va putea trăi, cu intensitate, pasiunea și drama din „Tosca”, o operă care aduce împreună iubirea, sacrificiul și setea de putere. „Tosca” nu este doar o simplă operă – este o poveste ce captivează prin fiecare notă, fiecare replică, fiecare moment de tăcere. Distribuția spectacolului va fi diferită în cele două zile programate, sâmbătă și duminică, de la ora 18:30, oferind publicului o experiență unică de fiecare dată. Atmosfera încărcată de emoție va răsuna cu forță, readucând la viață personajele lui Puccini, în interpretările actorilor talentați ai Operei din Iași.

Cu fiecare interpretare a acestei opere, Opera Națională Română din Iași nu doar celebrează trecutul, ci reiterează angajamentul față de viitorul muzicii clasice și al publicului care revine, an de an, să-și hrănească sufletul cu arta. „Tosca” devine, astfel, o punte între generațiile de iubitori ai operei, o legătură între trecut și prezent, o reîntâlnire emoționantă cu una dintre cele mai dramatice povești ale scenei lirice internaționale.

„Giselle”, o poveste clasică de balet ce deschide seria spectacolelor aniversare

Înainte de reprezentațiile „Tosca”, săptămâna începe cu spectacolul de balet „Giselle” de Adolphe Adam, o poveste de dragoste și sacrificiu ce îmbină măiestria dansului clasic cu emoția pură a unei legende romantice. Spectacolul va avea loc mâine, tot la ora 18:30, în Sala Mare. „Giselle” aduce în prim-plan grația dansului clasic și evocă o atmosferă în care publicul poate să trăiască o lume a viselor și a speranțelor eterne, un preludiu perfect pentru celebrarea aniversară.

Opera Iași, un tezaur cultural cu tradiție și inovare

Acest moment aniversar este, de fapt, o sărbătoare nu doar a celor 68 de ani ai operei ieșene, ci și a dedicării față de cultură, artă și comunitate. De la clasicii veritabili ai operei și baletului la opere moderne și interpretări unice, Opera Națională Română din Iași a rămas mereu ancorată în valorile tradiției, dar cu o deschidere constantă spre inovație. Repertoriul său, variat și generos, este o invitație la emoție, un loc de întâlnire a iubitorilor de frumos și o fereastră către lumi fascinante.

Astfel, aniversarea celor 68 de ani de la primul spectacol marchează mai mult decât un moment de celebrare. Este o dovadă a pasiunii, a devotamentului, a muncii neobosite pentru a păstra vie tradiția operei în orașul Iași. Iar prin „Tosca” și „Giselle,” Opera Națională Română din Iași nu doar că sărbătorește trecutul, ci face încă un pas în consolidarea viitorului cultural al orașului.

Maura ANGHEL