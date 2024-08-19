„Trading scam”, noul instrument al tâlharilor cibernetici

Apar tot mai multe înșelătorii prin „trading scam”. Semnalul de alarmă este tras de poliţişti, în contextul investițiilor în criptomonede și pe piața de capital din România. Aceste fraude sunt elaborate și adesea par foarte convingătoare, ceea ce le face greu de detectat de către persoanele vătămate. Scopul acestor înșelătorii este de a sustrage sume mari de bani de la investitorii neavizați, promițându-le câștiguri mari și rapide.

Această înșelăciune exploatează numele companiilor românești, larg cunoscute, în care populația are încredere și care cu greu pot falimenta. „Anunțurile sunt vizibile pe rețelele de socializare și promit câștiguri uriașe pentru cetățenii care investesc în acțiunile companiilor, câștiguri care nu sunt fezabile. În unele cazuri, în reclame sunt folosite imaginile unor celebrități. Utilizatorii care accesează aceste reclame sunt redirecționați către un site fals, care imită paginile oficiale ale companiilor cunoscute, fiind astfel convinși să își introducă datele de contact. Ulterior, persoanele sunt abordate de un presupus reprezentant al companiei”, spun poliţiştii.

Majoritatea victimelor sunt persoane vârstnice, mai puțin familiarizate cu tehnologia

Autorii le cer acestora să instaleze aplicații de acces la distanță, sub pretextul de a facilita procesul investițional. „Odată obținut accesul, autorii pătrund în aplicațiile bancare ale victimelor, sustrăgând economiile acestora și, în unele cazuri, contractând credite în numele lor. Acest tip de fraudă a lăsat mulți pensionari fără economii și cu datorii substanțiale pe termen lung”, transmit poliţiştii.

Un exemplu de astfel de anunț: „În ianuarie 2023, Parlamentul a mandatat compania...să creeze un proiect prin care cetățenii să poată folosi resursele naționale, susținute de companie, pentru a asigura un nivel de trai de calitate. Oricine poate începe să investească cu 1.200 RON, cumpărând acțiuni la companie și poate începe să câștige de la 10.000 RON în fiecare lună”.

Așadar, utilizatorii sunt îndemnați să investească 1.200 de lei, cu promisiunea unui câștig de 10.000 de lei pe lună. Mai mult, așa-zișii câștigători povestesc cum au primit sume de bani uriașe.

Acțiunile la diverse companii, atât locale, cât și din străinătate pot fi achiziționate numai prin intermediul unui broker/intermediar.

Bursa de Valori din București a pus la dispoziţie o listă cu toți intermediarii autorizați și top 10 intermediari, în funcție de valoarea tranzacționată pe lună și pe an, prin intermediul cărora se pot achiziționa acțiunile la companiile românești.

https://m.bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex - toți intermediarii.

https://m.bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/TopOfIntermediaries - top intermediari.

E important să ştiţi că achiziționarea de acțiuni la diverse companii românești sau din străinătate poate aduce un surplus financiar investitorului, dar, în același timp, în funcție de momentul investițional și în cazul în care nu sunt cunoscute principiilor de utilizare a pieței de capital, se pot acumula pierderi financiare pentru investitor.

De aceea, este bine să apelaţi la un consultant financiar care este un profesionist specializat în oferirea de sfaturi și soluții personalizate pentru gestionarea eficientă a finanțelor personale. Acesta analizează situația financiară a clienților, identifică obiectivele acestora și dezvoltă strategii pentru a le atinge. Laura RADU