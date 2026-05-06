Numărul mare de solicitări de clarificare, precum și cele trei contestații depuse, transmit un semnal clar din piața construcțiilor: documentația tehnică este percepută ca fiind dificil de interpretat sau insuficient de bine definită pentru asumarea riscurilor contractuale

Procedura de achiziție pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului intră, încă o dată, într-o zonă familiară infrastructurii românești: suspendare, contestații, amânări și un calendar care se rescrie înainte să apuce să fie respectat.

În mod practic, proiectul a fost oprit „din mers”, înainte de startul real al competiției.

Deși termenul-limită pentru depunerea ofertelor fusese stabilit inițial pentru 4 mai, licitația nu a mai ajuns nici măcar în etapa esențială a competiției între constructori. Înainte ca vreun operator economic să depună o ofertă, procesul a fost blocat de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), în urma unor contestații depuse în cadrul procedurii.

rei contestații și un blocaj extins

Evoluția procedurii arată o succesiune de amânări care a devenit aproape tipică pentru proiectele mari de infrastructură din România.

Inițial, termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru 30 martie. Ulterior, acesta a fost împins către 27 aprilie, pe fondul unui volum ridicat de solicitări de clarificare din partea potențialilor ofertanți.

Apoi, din nou, termenul a fost mutat pentru 4 mai.

Dar înainte ca această dată să fie atinsă, procesul a fost din nou suspendat, de această dată în urma contestațiilor depuse de două companii — UBITECH Construcții SRL și MAGUS Protect Technologies SRL — admise spre analiză de CNSC.

Situația s-a complicat suplimentar prin apariția unei a treia contestații, depusă de China Civil Engineering Construction Corporation România SRL, care solicită inclusiv anularea unor răspunsuri transmise de autoritatea contractantă în etapa de clarificări.

Această a treia contestație nu a fost încă unificată procedural cu celelalte două, ceea ce menține un tablou fragmentat al blocajului administrativ. Practic, procedura este suspendată pe mai multe niveluri simultan, fără un orizont clar de reluare.

Un proiect strategic de aproape 600 de milioane de lei

În centrul acestui blocaj se află un proiect de infrastructură major: varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului, cu o valoare estimată de aproximativ 597,5 milioane de lei fără TVA.

Proiectul reprezintă o etapă intermediară a viitorului drum de mare viteză Baia Mare–Suceava și are rolul de a fluidiza traficul extrem de aglomerat din zona Gura Humorului–Frasin, una dintre cele mai problematice porțiuni rutiere din nordul țării.

Traseul propus include traversarea râului Moldova, intersectarea unor zone sensibile de infrastructură locală, precum DJ177D și zona pârtiilor de schi, urmând să se conecteze ulterior cu rețeaua rutieră din zona Păltinoasa.

Deși proiectul este gândit în două etape — varianta actuală în sistem half-profile și completarea ulterioară cu al doilea sens de circulație și sisteme ITS — a doua fază rămâne, deocamdată, fără un termen clar de execuție și fără o finanțare fermă.

Această structurare etapizată adaugă incertitudine suplimentară, în condițiile în care prima etapă nu a ajuns nici măcar la desemnarea unui executant.

Semnalul din piață: documentație percepută ca dificilă

Numărul mare de solicitări de clarificare, precum și cele trei contestații depuse înainte de deschiderea ofertelor, transmit un semnal clar din piața construcțiilor: documentația tehnică este percepută ca fiind dificil de interpretat sau insuficient de bine definită pentru asumarea riscurilor contractuale.

În astfel de proiecte de anvergură, orice ambiguitate tehnică se transformă rapid într-un risc juridic și financiar pentru constructori - iar reacția firească este contestarea sau amânarea participării.

În acest moment, viitorul variantei ocolitoare Gura Humorului depinde exclusiv de ritmul în care CNSC va soluționa contestațiile și de modul în care autoritatea contractantă va reuși să stabilizeze procedura.

Până atunci, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din județul Suceava rămâne într-o stare de suspendare prelungită - prins între nevoia urgentă de infrastructură și realitatea birocratică a achizițiilor publice din România. Daniel BACIU