„Trubadurul”, de Giuseppe Verdi, revine pe scena Operei Iași

* Opera Națională Română din Iași aduce în acest weekend în fața publicului unul dintre cele mai iubite titluri din repertoriul liric universal, „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi * spectacolul va putea fi urmărit sâmbătă și duminică, de la ora 18:30, în Sala Mare, în interpretarea soliștilor, Corului, Baletului și Orchestrei Operei Iași, sub bagheta dirijorului David Crescenzi

Opera Națională Română din Iași propune în această săptămână iubitorilor muzicii clasice și spectatorilor fideli ai teatrului liric un nou întâlnire cu una dintre marile capodopere ale repertoriului universal. „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi, va fi prezentat sâmbătă și duminică, în Sala Mare, în ambele zile de la ora 18:30, într-o producție care readuce în prim-plan forța dramatică și emoția specifică operei verdiene.

Publicul ieșean va avea ocazia să urmărească un spectacol de mare intensitate, construit pe una dintre cele mai tulburătoare și tensionate povești din istoria operei. Inspirată de tragedia cu același nume semnată de Antonio Garcia Gutierrez, lucrarea lui Verdi a rămas, de-a lungul timpului, una dintre cele mai apreciate creații ale compozitorului italian, atât prin dramatismul subiectului, cât și prin frumusețea unor pagini muzicale devenite celebre pe marile scene ale lumii.

Pe scena Operei Iași vor evolua soliștii, Corul, Baletul și Orchestra instituției, într-o montare care pune în valoare atât complexitatea partiturii, cât și forța expresivă a personajelor. Conducerea muzicală va fi asigurată de dirijorul David Crescenzi, un nume bine cunoscut publicului ieșean și iubitorilor de operă, apreciat pentru rigoarea și sensibilitatea interpretărilor sale.

„Trubadurul” ocupă un loc aparte în creația lui Giuseppe Verdi. Opera este a doua lucrare din celebra „trilogie populară”, alături de alte două titluri fundamentale ale scenei lirice internaționale, „Rigoletto” și „La Traviata”. Această trilogie a consolidat definitiv statutul lui Verdi în istoria muzicii și a oferit publicului unele dintre cele mai puternice și mai recognoscibile partituri ale secolului al XIX-lea.

La Opera Națională Română din Iași, actuala montare a avut premiera în martie 2023 și s-a bucurat de interes din partea publicului încă de la primele reprezentații. Revenirea spectacolului în programul acestui weekend confirmă locul important pe care marile titluri verdiene îl ocupă în repertoriul teatrului liric ieșean și în preferințele spectatorilor.

Prin includerea operei „Trubadurul” în programul acestei săptămâni, Opera Iași continuă să ofere publicului întâlniri cu lucrări esențiale din patrimoniul liric universal și să mențină vie legătura dintre scena locală și marile repere ale culturii europene. Pentru spectatorii pasionați de voce, orchestră, dramatism și rafinament muzical, cele două seri anunțate în Sala Mare se anunță drept unele dintre cele mai atractive evenimente culturale ale sfârșitului de săptămână la Iași.

Maura ANGHEL