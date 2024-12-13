„Un oraș al Crăciunului” te așteaptă în inima Iașului, la Palas: concerte de colinde ale Filarmonicii, Târg de Crăciun, expoziție cu 170 de instalații luminoase, patinoar și alte surprize

În perioada următoare, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași va susține două concerte de colinde în Palas, iar Târgul de Crăciun din parcul ansamblului este locul ideal pentru o plimbare încântătoare alături de cei dragi și destinația preferată a celor care vor să găsească inspirație pentru cadouri memorabile. Atmosfera feerică este completată și de patinoarul Palas Ice, dar și de expoziția cu 170 de instalații luminoase – „The Glowing Garden”.

Sâmbătă, 14 decembrie 2024, în Atriumul Palas, începând cu ora 19.00, corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat „Moldova” îi va încânta pe cei prezenți cu un concert de colinde. Dirijor va fi Bogdan Cojocaru, sub a cărui baghetă se vor armoniza cele mai emoționante melodii de Crăciun. Dacă nu puteți ajunge în acest weekend, trebuie să știți că Filarmonica va mai susține un concert pe 21 decembrie, unde orchestra simfonică și corul academic vor aduce emoția sărbătorilor prin muzică.

La Târgul de Crăciun din parcul Palas vei găsi inspirație pentru cadouri reușite, până pe 27 decembrie 2024. Cele 10 căsuțe oferă delicii precum kurtos, clătite, burgeri, dar și obiecte decorative și băuturi calde. În acest weekend, pe 14 decembrie, pe scena din cadrul Târgului va avea loc Festivalul de Datini și Obiceiuri, începând cu ora 12.00, iar alaiuri de colindători și urători vor face un spectacol inedit pentru cei prezenți.

Până pe 15 ianuarie 2025, puteți descoperi în parcul Palas un „safari” inedit format din peste 120 de instalații luminoase și 5.000 de luminițe. „The Glowing Garden” recreează tradiționalele felinare chinezești de Anul Nou, care au impresionat întreg mapamondul: un pui de elefant în mărime naturală, tigri în junglă, delfini sau păsări flamingo, grădini cu fructe gigant, personaje din basme. Expoziția este deschisă zilnic, în intervalul orar 16.00 – 23.00, iar achiziționarea biletelor se face la zona special amenajată în parc. Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina de Facebook a evenimentului.

Distracția continuă pe patinoarul Palas Ice, unde ieșenii se bucură de momente de neuitat alături de cei dragi. Vino și tu și descoperă cum este să plutești pe gheață, la Palas Ice! Mai multe detalii despre bilete și sesiunile de patinaj poți afla de pe site-ul Palas .

Departament PR W: www.palasiasi.ro