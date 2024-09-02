„Veselica" și teatrul interactiv. Redescoperă bucuria de a visa

Teatrul interactiv este o formă de artă care transcende granițele tradiționale ale scenei și ale spectatorului, transformând publicul dintr-un simplu observator într-un participant activ. Această interacțiune nu doar că revitalizează experiența teatrală, dar aduce și o serie de beneficii emoționale și sociale care au un impact profund asupra participanților.

În primul rând, teatrul interactiv încurajează empatia și înțelegerea. În momentul în care spectatorii sunt implicați direct în poveste, ei sunt invitați să vadă lumea prin ochii personajelor, să simtă emoțiile acestora și să înțeleagă perspective diverse. Această imersiune îi ajută pe oameni să devină mai deschiși și mai toleranți față de experiențele altora, dezvoltând o empatie autentică.

Pe de altă parte, teatrul interactiv are un efect unic asupra încrederii în sine. Participanții, fie că sunt copii sau adulți, sunt încurajați să își exprime ideile și sentimentele într-un spațiu sigur și creativ. Acest tip de exprimare liberă, lipsită de judecată, ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare și la creșterea încrederii în propriile forțe. Fiecare alegere pe care o face un participant în cadrul spectacolului contribuie la consolidarea sentimentului de valoare personală și a capacității de a influența lumea din jur.

Mai mult decât atât, teatrul interactiv stimulează creativitatea și gândirea critică. Publicul este provocat să găsească soluții inovatoare la diverse situații dramatice, să improvizeze și să colaboreze cu ceilalți participanți. Aceste abilități sunt esențiale nu doar pe scenă, ci și în viața de zi cu zi, unde creativitatea și capacitatea de a rezolva probleme sunt esențiale pentru succesul personal și profesional.

Dincolo de toate aceste beneficii, teatrul interactiv aduce bucurie pură. Actul de a face parte dintr-o poveste vie, de a te lăsa purtat de imaginație și de a împărtăși această experiență cu alții creează o conexiune profundă și memorabilă. Este un antidot perfect împotriva monotoniei și stresului cotidian, oferind o evadare temporară în lumi pline de emoție, umor și surpriză.

Despre toate aceste detalii am stat de vorbă cu artistul Irina Olariu, fondatorul proiectului „Veselica”, în fapt teatru interactiv pentru copii.

- Cum a început povestea proiectului „Veselica”? Ce te-a inspirat să creezi acest concept de teatru interactiv pentru copii și adulți?

- În anul 2016 am făcut o păpușă pe care am lucrat-o manual și cu care am participat la un interviu unde se căutau mămici pentru teatru de păpuși. Am numit-o Veselica pentru că arăta veselă și jucăușă. Am rămas la acel centru educațional unde a fost interviul și am făcut ateliere de povești cu Veselica.

Mi s-a propus la un moment dat să merg la un târg de carte pentru a mă promova și am mers cu spectacolul „Vrăjitorul din Oz”, iar emoțiile au fost la cote maxime, fiind prima dată când uram pe o scenă așa mare și cu un public atât de vast. Atunci m-am blocat la început, iar ca să trec de emoții am pus păpușile în fața mea ca să nu mai vad publicul și am reușit să fac un spectacol frumos. Am continuat cu atelierele de povești și cursurile de engleză cu Veselica în grădinițe. Am fost prezentă la spectacole de teatru și am realizat că mi-am găsit meseria potrivită pentru mine. Pe parcurs, am observat copiii care rezistau cu greu la un spectacol și m-am gândit să încerc o modalitate prin care să fac reprezentații în care să-i implic pe ei. Am început cu piese scurte la grădinița unde lucram și am obținut rezultate imediate, copiii fiind implicați în poveste cu ușurință. Am ajuns și la alte grădinițe cu Veselica, unde am înțeles că ceea ce fac place copiilor, doar că lipsa mea de încredere în mine m-a făcut să mă opresc de multe ori.

- Ai menționat că nu ai studiat teatrul în mod formal, dar l-ai învățat pe parcurs. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat în acest proces de auto-învățare și cum le-ai depășit?

- Am învățat pe parcurs cum se realizează un spectacol, cu toate detaliile și tot ceea ce implică un astfel de demers. La început, eu îmi construiam personajele, scriam scenariul, făceam regia și făceam promovare prin postări. Contactam grădinițe, exersam acasă. Dragostea mea față de copii m-a făcu tot timpul să continui, chiar dacă autocritica era zilnică.

- Cum ai descoperit și dezvoltat ideea de a folosi păpuși lucrate manual în cadrul atelierelor de teatru interactiv?

- În momentul în câte am început să fac păpuși am realizat cât de mult îmi place, că nu știu cum trece timpul. Eram atât de entuziasmată de tot ceea ce se întâmpla! Toată această energie era și este investită în păpuși.

- Ce rol joacă aceste păpuși în dezvoltarea emoțională a participanților? Cum reușești să creezi un mediu prielnic dezvoltării emoționale a copiilor și adulților în cadrul atelierelor tale? Ce metode și tehnici folosești pentru a încuraja autenticitatea și libertatea de exprimare?

- Aceste păpuși sunt cele mai bune prietene ale copiilor și părinților, oferindu-le bucurie, emoții și bună dispoziție. Sunt foarte atentă la energia publicului, le identific nevoile prin atenția ce le-o acord, prin tot ce dăruiesc, printr-o comunicare liberă și armonioasă

- Teatrul interactiv este adesea perceput ca fiind destinat în special copiilor. Cum reușești să atragi și să implici și adulții în activitățile tale?

- Încă de la începutul spectacolului mă îndrept spre acei copii retrași, timizi, introvertiți și îi aduc lângă mine în fața tuturor, apoi spunem împreună povestea. Ei repetă după mine scenariul sau îi las pe ei să se exprime liber.

- Ce beneficii ai observat că aduce acest tip de teatru și pentru ei?

- Schimbările sunt foarte evidente și observate de cadrele didactice sau părinți, evidențiind faptul că nu se așteptau ca cei mici, timizi, să participe la teatru și să fie atât de dezinvolți alături de mine și asta m-a făcut să cred că ceea ce fac are valoare și e necesar să continuu. Referitor la adulți, recent am început să îi implic în spectacole pentru că am observat o nevoie a copiilor de a interacționa mai mult cu părinții . Pe adulți îi introduc în poveste atunci când se așteaptă mai puțin, punându-i în fața faptului împlinit și le sunt alături când urmează să interpreteze un rol. Sunt reticenți, sfioși dar și din ce în ce mai deschiși spre a își da voie să iasă din zona de stres, griji, serviciu. Beneficiile integrării adulților în spectacolele mele sunt surprinzătoare pentru mine, devin mai veseli, copilăroși, simpatici, plini de umor, improvizează, relaționează între ei, se destind și asta mă face să continuu zi de zi.

- Cum vezi evoluția proiectului „Veselica”? Ce mesaj ai dori să transmiți celor care poate se simt reticenți în a se exprima liber prin teatru sau care nu au încredere în abilitățile lor creative?

- Valorile sunt cele care mă caracterizează și anume empatia, armonia, sinceritatea, compasiunea, iubirea, toate aducând o notă de veselie tuturor celor care ne unim într-o deviză a bucuriei. Dorința mea este să ajung la copiii din întreaga țară și am început de anul acesta să merg și prin satele din alte județe.

Sunt foarte atentă la energia participanților și de aceea darul meu de a improviza mă ajută foarte mult pentru că pot schimba oricând direcția unui scenariu adaptându-l la nevoile publicului. Mesajul meu este unul simplu: doar exersând vei ajunge să crezi în tine și fiecare dintre noi are capacități de care nu suntem conștienți. De aceea, la Teatrul interactiv „Veselica”, fiecare participant are ocazia să își îndeplinească toate dorințele.

A consemnat Maura ANGHEL

Caseta 1

Teatrul interactiv nu este doar un mijloc de divertisment, ci o formă de artă care îmbogățește sufletul, dezvoltă abilități esențiale și creează legături umane puternice. Este o experiență care nu doar că aduce zâmbete pe fețele participanților, ci lasă și o amprentă pozitivă pe termen lung asupra felului în care aceștia percep și interacționează cu lumea din jurul lor.

Caseta 2

Teatrul de păpuși este mai mult decât un simplu joc al imaginației; este o poartă magică spre lumea fanteziei, un univers în care copiii și adulții deopotrivă își descoperă noi valențe emoționale și intelectuale. Acest spațiu plin de culoare și expresivitate nu doar că îi ajută pe cei mici să-și dezvolte creativitatea și abilitățile de comunicare, dar oferă și adulților o reîntoarcere la bucuriile copilăriei, redându-le capacitatea de a visa și de a se conecta profund cu cei din jur. Într-un joc delicat de lumină și umbră, păpușile devin mesageri ai emoțiilor, punând în scenă povești care ne îmbogățesc sufletele și ne învață să prețuim frumusețea simplă a vieții.

Prin fiecare mișcare subtilă și fiecare gest animat, teatrul de păpuși creează un limbaj universal, unde barierele dintre vârstă, cultură sau experiență se dizolvă, lăsând loc purității mesajului transmis. Copiii învață, astfel, despre empatie și cooperare, despre cum fiecare personaj, fie el erou sau antagonist, are un rol important în poveste. În același timp, adulții regăsesc în aceste spectacole o modalitate de a reflecta asupra propriilor trăiri, regăsind inocența și simplitatea într-o lume adesea complicată.