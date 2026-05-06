„Vrăjitorul” Bau, judecat pentru înșelăciune

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, fiind acuzat de înşelăciune, după ce ar fi convins o persoană să îi dea sume uriaşe de bani sub pretextul unor ritualuri „ezoterice”.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2021 - mai 2024, bărbatul ar fi indus şi menţinut în eroare victima, susţinând că se poate conecta la entităţi supranaturale, printre care una denumită „Bau”, despre care afirma că are puteri vindecătoare. Sub acest pretext, el ar fi primit în total 442.833 de lei.

Schema ar fi început încă din 2020, când bărbatul i-ar fi spus victimei că tatăl acesteia urmează să se îmbolnăvească şi că doar anumite „sacrificii” îl pot salva. Speriată, persoana vătămată ar fi trimis, în mai multe tranşe, peste 180.000 de lei. „În cursul anului 2022, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea Bau, iar aceasta i-a transmis că soţia persoanei vătămate este acaparată de un spirit (demon), iar pentru a scăpa de acesta, trebuie făcute mai multe sacrificii, determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 165.382 lei”, spun procurorii.

În 2023, scenariul s-ar fi repetat, de această dată vizând copilul familiei, pentru care ar fi cerut aproape 50.000 de lei.

În 2024, bărbatul ar fi continuat presiunile, avertizând victima că se va îmbolnăvi grav şi că se apropie un moment critic în viaţa sa, cu risc de moarte. „În cursul anului 2024, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea Bau, iar aceasta i-a transmis că persoana vătămată se va îmbolnăvi, iar la data de 15.06.2024 va începe o cumpănă în viaţa acestuia, cu şanse mari de mortalitate, iar pentru a fi bine, trebuie făcute mai multe sacrificii”, determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 47.400 lei.

Procurorii subliniază că inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri definitive. Cazul urmează să fie judecat de instanţa competentă. Laura RADU, Cristian ANDREI