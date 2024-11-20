„Zilele Teatrului Național Iași”, ediția a II-a

În perioada 1-6 decembrie, se desfășoară ediția a II-a a microstagiunii „Zilele Teatrului Național Iași”, eveniment care celebrează 128 de ani de la inaugurarea clădirii Naționalului ieșean (1 decembrie 1896) și 208 ani de la primul spectacol în limba română, „Mirtil şi Hloe” (27 decembrie 1816).

Ediția din acest an a showcase-ului propune șapte spectacole din repertoriul recent, care s-au bucurat de larga apreciere a publicului, a juriilor festivalurilor la care au participat, unele dintre ele aducând acasă premii importante. Noutatea acestei ediții este lansarea celei mai nou proiect marca Radu Afrim, „Zi de bucurie” de Arne Lygre, eveniment programat pe 4 decembrie, la Teatru³. Producțiile din celelalte cinci zile ale manifestării sunt semnate de Silviu Purcărete („O tragedie veninoasă”), Radu Afrim („Antologia dispariției”, „Orașul cu fete sărace”), Irina Popescu-Boieru („Frici”), Zalán Zakariás („Lysistrata, dragostea mea”) și Cristian Hadji-Culea („Haga”).

Agenda este întregită de trei evenimente conexe: vernisajul expoziției itinerante „Teatrele realizate de Fellner & Helmer. Reflecții subtile asupra specificităților locale și a valorilor identitare”, realizată la inițiativa Forumului Cultural Austriac București, de către arhitecta și specialista în monumente istorice, Loredana Stasisin, în parteneriat cu Teatrul Național ieșean, lansarea de carte „Radu Afrim picătura prințului Rupert” de Ada Lupu, actrița Naționalului ieșean, și dezbaterea world café „Fuziuni estetice, direcții și contextualizare în dramaturgia contemporană”, la care participă dramaturgii Sasha Denisova, Sofia Kapsourou, Elise Wilk, Doru Vatavului, Florin Lăzărescu și Matei Vișniec, în calitate de amfitrion.

„Ne aflăm la cea de-a doua ediție a microstagiunii aniversare, un eveniment pe care îl organizăm o dată la doi ani și care se dorește a fi mai mult decât un simplu showcase. Este o celebrare a istoriei, continuității și performanței primului teatru național din țară și un prilej de a prezenta invitaților noștri din România și din alte opt țări, cele mai apreciate producții montate în ultima perioadă, pe scenele noastre. În plus, prin evenimentele conexe organizate, manifestarea noastră devine o platformă dinamică de dialog între profesioniștii teatrului de astăzi”, a spus regizorul Cristian Hadji-Culea, director general al Teatrului Național Iași.

Anul acesta, spectacolele programate în microstagiune vor fi văzute și apreciate de 35 de invitați din România și din străinătate: Armenia, Grecia, Lituania, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Suedia, Ucraina.

Microstagiunea aniversară „Zilele Teatrului Național Iași” este sprijinită de Ministerul Culturii.

Maura ANGHEL