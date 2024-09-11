Abandonul animalelor de companie, o problemă reală la Iași

* adăpostul de la Tomești are peste 1.200 de câini, limita maximă, iar Salubris SA cheltuie, lunar, în jur de 400.000 de lei pentru îngrijirea acestor animale * „Facem eforturi pentru ca niciun cățel fără stăpân să nu mai fie pe străzile municipiului Iași”, a transmis Cătălin Neculau, director al Salubris

Abandonul animanelor de companie continuă să fie o problemă reală în județul Iași, iar acest lucru poate fi constatat dacă aruncăm o simplă privire la Padocul de la Tomești, care este plin până la refuz. Conform conducerii Salubris SA, instituția găzduiește, în momentul de față, peste 1.200 de câini. Aceeași sursă precizează că, în fiecare an, de pe străzile Iașului sunt luați aproximativ 800 de căței care ajung la Tomești, unde așteaptă să își găsească un stăpân. „Suntem în limita maximă a padocului, pentru că avem mai mult de 1.200 de căței în îngrijire, în padoc. Le spunem iubitorilor de animale că nici măcar un cățel care este adus la padoc nu este eutanasiat. Celor care au frică de căței, facem eforturi tocmai ca niciun cățel fără stăpân să nu mai fie pe străzile municipiului Iași”, a declarat Cătălin Neculau, director al Salubris SA.

La padocul din Tomești este un medic veterinar, un asistent veterinar, trei prinzători de câini, un conducător auto și 12 îngrijitori de animale. În fiecare lună, se cheltuie în jur de 400.000 de lei pentru îngrijirea acestor animale. Ieșenii sunt așteptați să adopte un câine de la padoc decât să cumpere sau să caute în alte locuri destinate vânzărilor de animale.

Ce spun medicii veterinari despre acest fenomen

Conform medicilor veterinari, achiziționarea sau adoptarea unui animăluț de companie reprezintă o decizie foarte importantă. De multe ori, adulții ajung să cumpere câini sau pisici pentru copii, iar aceste animăluțe ajung să nu fie îngrijite corespunzător și într-un final să fie abandonate. „Este o modă acum, să oferim cadou animăluțe de companie, mai ales copiilor. Un copil poate iubi un animăluț, un câine, o pisică. Dar, există riscul ca acel copil să nu îngrijească acel animăluț, să nu iasă cu el la plimbare, să nu se ocupe de el. Astfel, aceste sarcini revin părinților, care de multe ori sunt prea ocupați pentru a se achita de ele. În cele din urmă, câinii ajung să fie abandonați pe străzi, la marginea orașului sau în cel mai bun caz la Padoc sau la cabinete veterinare care au spații destinate animăluțelor. Chiar noi avem, în acest moment, peste 15 exemplare în curtea noastră, de la oameni care și-au dat seama că nu pot îngriji un animăluț de companie, pentru că nu dispun de timpul necesar”, a declarat Andreea Crețu, medic veterinar din Iași. Cristian ANDREI