Abandonul școlar, combătut cu programul „Masa caldă”

Într-un peisaj educațional marcat de provocări diverse, programul „Masa caldă” se conturează ca o soluție eficientă pentru reducerea abandonului școlar. Inițiat cu scopul de a sprijini elevii proveniți din medii defavorizate, acest program adresează una dintre cele mai stringente probleme sociale: accesul limitat la o nutriție adecvată pentru copii. În județul Iași, în 20024, numărul școlilor care ofereau elevilor o masă caldă consistentă a crescut la 53.

Ministrul Educației, Daniel David, a evidențiat importanța acestui program în combaterea abandonului școlar. „Unii copii vin din familii cu probleme financiare, unii merg la școală efectiv fiindu-le foame. Păi cum te aștepți să aibă performanță un copil care vine cu acest bagaj într-un astfel de mediu?”, a subliniat ministrul. În acest context, „Masa caldă” reprezintă nu doar o măsură socială, ci și un pas esențial în crearea unui mediu de învățare prietenos și incluziv.

Impactul programului este amplificat de eforturile complementare ale ministerului, care include îmbunătățirea curriculumului, pregătirea profesorilor pentru utilizarea unor metode de predare mai atractive și dotarea școlilor. Ministrul a declarat că resursele disponibile vor fi direcționate prioritar pentru extinderea acestui program, însoțit de dorința ca „Masa caldă” să devină accesibilă unui număr cât mai mare de copii. „Vom continua programul cel puțin la nivelul anului trecut și, ori de câte ori voi avea resurse, le voi orienta preponderent spre asigurarea Mesei calde sau a Mesei sănătoase”, a afirmat oficialul.

Masă caldă și note mai mari

Beneficiile inițiativei sunt evidente: elevii primesc o masă nutritivă, ceea ce le oferă energia necesară pentru a se concentra asupra învățării, în timp ce părinții din comunități defavorizate sunt degrevați de un stres financiar suplimentar.

Dincolo de un simplu ajutor alimentar, programul „Masa caldă” reprezintă o investiție în viitorul copiilor și, implicit, al societății. Prin reducerea factorilor care contribuie la abandonul școlar, această inițiativă deschide noi oportunități pentru o generație ce merită șanse egale la educație.

Programul Național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, masă caldă gratuită sau un pachet alimentar, atunci când masa caldă nu poate fi asigurată. Costul este în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Maura ANGHEL





La finele anului trecut, peste 2.200 de şcoli aveau implementat programul și 650.000 de copii primeau o masă caldă.