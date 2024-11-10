Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Accident cu patru victime, la Neamț

Patru tineri au fost răniţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce s-au răsturnat cu maşina pe DN 15F, la Agapia, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"Din primele cercetări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 20 ani, din Agapia, conducea un autoturism pe DN15F, în localitatea Agapia, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă şi răsturnându-se pe cupolă. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a patru pasageri, cu vârste între 19 şi 21 de ani", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.

Victimele au fost transportate la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 

