Accident de muncă la Bacău. Un mal de pământ s-a prăvălit peste doi muncitori

Două persoane au fost surprinse, miercuri, de un mal de pământ, în timpul unor lucrări pe care le efectuau în municipiul Bacău, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

‘Pe timpul unor lucrări, două persoane au fost surprinse de un mal de pământ. Din primele informaţii, persoanele sunt vizibile, conştiente’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sergentul major Ema Tereş.

Pompierii acţionează pentru scoaterea victimelor şi asigurarea malului de pământ.

La faţa locului sunt un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, pregătite să acorde îngrijirile medicale.