Atelierul de împunsături. La Iași, femeile adună pe pânză țesăturile vremii
Statul a trimis la Iași, luna trecută, doar 2.000 de lei pentru reintegrarea dependenților!
Pregătiri de grevă, la Academie
Indicii ROBOR s-au întors în noiembrie 2024
Peste 900 de ieșeni cu pneumonie, în câteva zile!
De la coasă la algoritm. În timp ce satele se golesc de țărani, dronele veghează holdele
Piața micro-apartamentelor a explodat la Iași
Iașul „fantomă”: peste 127.000 de locuințe goale în inima Moldovei
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Accident feroviar la Războieni

Accident feroviar la Războieni

Accident feroviar la Războieni

Echipajele din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au intervenit astăzi, la amiază, în Târgu Frumos la un accident feroviar produs între trenul de pasageri IR 11040 (SV–IS) și un autoturism. Accidentul a avut loc la trecerea cu calea ferata pe raza localitatii Razboineni (UAT Ion Neculce).

În urma accidentului feroviar, cele două victime din autoturism — doi bărbați, ambii în vârstă de 21 de ani — au fost evaluate medical la fața locului și ulterior transportate la spitalul din Târgu Frumos pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

La intervenție acționează Detașamentul Târgu Frumos cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA), un echipaj de descarcerare (AID), 11 subofițeri și un ofițer.

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri