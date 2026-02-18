Accident feroviar la Războieni

Echipajele din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au intervenit astăzi, la amiază, în Târgu Frumos la un accident feroviar produs între trenul de pasageri IR 11040 (SV–IS) și un autoturism. Accidentul a avut loc la trecerea cu calea ferata pe raza localitatii Razboineni (UAT Ion Neculce).

În urma accidentului feroviar, cele două victime din autoturism — doi bărbați, ambii în vârstă de 21 de ani — au fost evaluate medical la fața locului și ulterior transportate la spitalul din Târgu Frumos pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

La intervenție acționează Detașamentul Târgu Frumos cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA), un echipaj de descarcerare (AID), 11 subofițeri și un ofițer.