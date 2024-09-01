VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Accident grav în Cimitirul „Petru și Pavel"
Polițiștii ieșeni au fost chemați la un accident auto petrecut pe strada Moara de Vânt – Cimitirul Petru și Pavel. În accident au fost implicate un taxi și un BMW. În urma impactului, taxiul s-a răsturnat. iar două persoane au fost rănite. Este al doilea accident din cimitir înregistrat în ultima perioadă, cauza fiind viteza excesivă.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.