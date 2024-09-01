Accident grav în Cimitirul „Petru și Pavel"

Polițiștii ieșeni au fost chemați la un accident auto petrecut pe strada Moara de Vânt – Cimitirul Petru și Pavel. În accident au fost implicate un taxi și un BMW. În urma impactului, taxiul s-a răsturnat. iar două persoane au fost rănite. Este al doilea accident din cimitir înregistrat în ultima perioadă, cauza fiind viteza excesivă.