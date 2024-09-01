„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Pagina principală Moldova Accident grav în Cimitirul „Petru și Pavel"

Accident grav în Cimitirul „Petru și Pavel"

Accident grav în Cimitirul „Petru și Pavel

Polițiștii ieșeni au fost chemați la un accident auto petrecut pe strada Moara de Vânt – Cimitirul Petru și Pavel. În accident au fost implicate un taxi și un BMW. În urma impactului, taxiul s-a răsturnat. iar două persoane au fost rănite. Este al doilea accident din cimitir înregistrat în ultima perioadă, cauza fiind viteza excesivă.

