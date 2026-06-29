Accident grav în Iași. Intervenție de urgență pe Calea Chișinăului

* o persoană a fost încarcerată, pompierii au acționat contracronometru

UPDATE - În urma accidentului rutier produs pe Calea Chișinăului, cele două victime au fost evaluate medical la fața locului.

Persoana rămasă încarcerată a fost extrasă în siguranță de către echipajele de descarcerare, iar ambele victime au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul intervenției, după care forțele operative s-au retras la bază.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Intervenție de amploare a salvatorilor ieșeni în această seară, după un accident rutier produs pe Calea Chișinăului din municipiul Iași, unde un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit violent.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, iar scenariul descoperit de echipaje a fost unul critic: în urma impactului, o persoană a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului.

Pompierii au acționat imediat pentru extragerea victimei, folosind echipamentele de descarcerare. Operațiunea s-a desfășurat contracronometru, fiecare minut fiind esențial pentru salvarea persoanei aflate în stare critică.

După eforturi susținute, victima a fost extrasă în siguranță de echipajele de intervenție și predată echipajului medical de terapie intensivă mobilă.

Victima primește îngrijiri la fața locului

La locul accidentului acționează un echipaj TIM (Terapie Intensivă Mobilă), care a preluat imediat pacientul pentru stabilizare și acordarea primelor îngrijiri medicale de urgență.

De asemenea, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) este prezent pentru sprijin operațional, iar starea victimei este atent monitorizată de personalul medical.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA).

Echipajele operative continuă intervenția, fiind asigurate măsurile specifice de prevenire a incendiilor și de siguranță în zona accidentului.

Trafic afectat și anchetă în desfășurare

Zona Calea Chișinăului a fost afectată temporar de intervenția echipajelor de urgență, iar circulația a fost restricționată pentru facilitarea operațiunilor de salvare.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care vor analiza împrejurările în care s-a produs impactul dintre cele două vehicule.

Intervenția pompierilor și a echipajelor medicale continuă, iar evoluția stării victimei va fi monitorizată în orele următoare. Andrei TURCU