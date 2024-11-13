Accident grav între un microbuz școlar și un autoturism: A fost activat Planul Roșu de intervenție

Un accident în care au fost implicate un autoturism şi un microbuz şcolar s-a produs miercuri dimineaţă, în localitatea Ciorteşti, din judeţul Iaşi, în cele două vehicule aflându-se 16 persoane, dintre care 14 copii. A fost activat Planul roşu de intervenţie

”Se activează Planul Roşu începând cu ora 07.44. Accident rutier produs în pe DN24 în localitatea Ciorteşti, între un autoturism şi un microbuz şcolar. În evenimentul rutier sunt implicate 16 persoane, dintre care 14 minori”, anunţă ISU Iaşi.

Din primele informaţii un singur elev are un hematom.

La locul solicitării se deplasează, din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, o autospecială pentru transport personal si victime multiple.. De la SAJ Iaşi, merg la locul accidentului două ambulanţe şi o autospecială de stingere.