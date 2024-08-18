„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Accident grav la Bacău

Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs, duminică, pe E 85, în localitatea Răcăciuni, între un autocar şi un autoturism, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

Din primele informaţii, persoanele sunt conştiente, nu sunt încarcerate, fiind trimise mai multe echipaje de intervenţie - ambulanţe şi autospeciale de descarcerare. În autocar se aflau 48 de persoane, evaluate medical şi care nu au necesitat îngrijiri medicale, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ema Tereş.

În autoturism se aflau trei persoane, două dintre acestea fiind transportate la spital de către ambulanţele SMURD şi SAJ.

DN 2 (E 85) este circulat pe o singură bandă, până la finalizarea intervenţiei. 

