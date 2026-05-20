Accident grav, pe Nicolae Iorga
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și șase persoane s-a produs în municipiul Iași, pe bulevardul Nicolae Iorga, mobilizând un amplu dispozitiv de intervenție al echipajelor de urgență.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, apelul la 112 a anunțat producerea unui impact între două mașini, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, paramedici și ambulanțe.
Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor calificat, o autospecială pentru transport victime multiple și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.
La sosirea echipajelor, toate cele șase persoane implicate în accident reușiseră să iasă din autoturisme.
În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, trei minori și doi adulți, toți conștienți, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.
„În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că un tânăr, de 26 ani, a condus autoturismul dinspre bulevardul Socola către Podul de Piatră, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 45 de ani. În urma evenimentului rutier, șoferul de 26 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, precum și alte patru persoane din celălalt autoturism (trei minori de 2, 3 și 5 ani și o femeie de 26 de ani). Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultând faptul că niciunul nu se afla sub influența alcoolului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Iași. Andrei TURCU
