Accident la Barajul Stânca-Costești

Patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 36 de ani, au nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în timp ce lucrau într-un cămin general de alimentare cu apă, la Barajul Stânca-Costeşti.

Potrivit unui comunicat de presă remis de ISU Botoşani, doi dintre ei au ieşit singuri din bazin, ceilalţi doi fiind scoşi de către colegi.

Martorii la eveniment au sunat după ajutor, la 112.

La caz s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Ştefăneşti, cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, două ambulanţe SAJ şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD.

"Primele echipaje care au ajuns la faţa locului au constatat faptul că toate cele patru persoane erau scoase din cămin, una fiind semiconştientă. Echipajele medicale au acordat primul ajutor victimelor, fiind administrat oxigen. În acest moment, persoanele sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate", a precizat sursa citată.