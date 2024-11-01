„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Accident la Falcău

Şase persoane, dintre care patru sunt minore, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs, în noaptea de joi spre vineri, în zona localităţii Falcău, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, cele şase persoane se aflau într-un autoturism care a intrat într-un cap de pod.

La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

"Toate cele şase persoane implicate în accidentul rutier vor fi transportate la spital pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate", au precizat oficialii ISU. 

