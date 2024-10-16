VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Accident la Gara Internațională
Astăzi, în jurul prânzului, în apropierea Gării Internaționale Iași, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare de transport. Impactul a fost frontal, iar pagubele materiale sunt semnificative, ambele vehicule prezentând avarii în partea din față.
Sursa foto - Radar Iași
