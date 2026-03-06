Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a condus drogat și cu permisul suspendat 
Pagina principală Moldova Accident mortal în Gara Bârlad

Accident mortal în Gara Bârlad

Accident mortal în Gara Bârlad

Ambulanța Vaslui a fost solicitată să intervină în gara din Bârlad pentru un bărbat în vârstă de 55 de ani lovit de tren. A fost trimisă o ambulanță SAJ C2 cu medic precum și un echipaj de pompieri.

Victima a fost găsită fără activitate cardiorespiratorie și cu multiple leziuni traumatice .

S-au efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară timp de 30 de minute fără rezultat favorabil.

Medicul de pe ambulanță a declarat decesul iar cazul a fost preluat de poliție.

 

