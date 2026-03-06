Accident mortal în Gara Bârlad
Ambulanța Vaslui a fost solicitată să intervină în gara din Bârlad pentru un bărbat în vârstă de 55 de ani lovit de tren. A fost trimisă o ambulanță SAJ C2 cu medic precum și un echipaj de pompieri.
Victima a fost găsită fără activitate cardiorespiratorie și cu multiple leziuni traumatice .
S-au efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară timp de 30 de minute fără rezultat favorabil.
Medicul de pe ambulanță a declarat decesul iar cazul a fost preluat de poliție.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!