Accident mortal la Cristești. Un muncitor a fost strivit de un mal de pământ

Un bărbat din județul Iași a fost surprins sub un mal de pământ în timp ce efectua o serie de lucrări și a decedat la scurt timp după intervenția autorităților.

Evenimentul s-a produs pe raza localității Cristești, în timpul lucrărilor de consolidare a unui pod de cale ferată.

La locul solicitării s-au deplasat mai multe autospeciale de la Pașcani și Iași.

Salvatorii au reușit să îl extragă pe bărbat, au încercat să îl resusciteze, însă decesul a fost declarat la scurt timp.

Traficul a fost oprit preț de aproximativ o oră pe DN 2 Moțca – Fălticeni, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.