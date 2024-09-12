Accident mortal la Piatra Neamț

Un tânăr în vârstă de 27 ani a decedat după ce maşina pe care o conducea s-a izbit de un stâlp de electricitate, în Piatra-Neamţ, în noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Un alt tânăr, în vârstă de 22 ani, pasager în autoturism, a fost rănit şi transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 27 ani, din municipiul Piatra-Neamţ, conducea un autoturism pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din aceeaşi localitate, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui tânăr în vârstă de 22 ani, din Piatra-Neamţ, pasager în autoturism şi decesul conducătorului auto", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.