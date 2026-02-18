Accident rutier cu victime, la Dumbrava

În cursul acestei zile, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost solicitați să intervină în localitatea Dumbrava, comuna Ciurea, la un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA), cu un ofițer și 12 subofițeri, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, tip B.

La sosirea forțelor de intervenție, în urma accidentului au fost identificate câteva victime, conștiente și cooperante, dintre care una era blocată într-un autoturism. În total, șase persoane au fost implicate în accident: 3 au fost asistate medical – două victime de sex masculin și una de sex feminin.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, deconectarea bornelor de la acumulatori, precum și pentru extragerea în siguranță a persoanei blocate. Victimele au fost evaluate medical la fața locului și preluate de echipajele medicale.

Traficul în zonă se desfășoară în condiții de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă și existând riscul de formare a poleiului.

Cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită de către organele abilitate.