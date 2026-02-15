Accident rutier grav, la Moțca

* intervenție la un accident rutier produs în zona localității Moțca, intersecția DN 2 cu DN 28A

În această seară, prin apel la numărul unic de urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Moțca, la intersecția DN 2 cu DN 28A.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu modul de descărcare și acordarea primului ajutor (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, încadrate cu echipajele aferente, precum și două echipaje tip B și un echipaj tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Iași, stația Pașcani.

Echipajele de intervenție au ajuns la locul evenimentului în jurul orei 18:20. În accident au fost implicate două autoturisme și un autotren (TIR).

În urma impactului au rezultat trei victime conștiente, dintre care una era încarcerată. Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia în condiții de siguranță. Victima a fost descarcerată, conștientă și predată echipajelor medicale SAJ pentru evaluare și transport la unitatea spitalicească.

Șoferul unui autocamion (cetățean ucrainean) a fost găsit conștient și a fost evaluat medical de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean.

În accident au mai fost implicate două persoane aflate într-un autoturism, șofer și pasager, ambii în vârstă de aproximativ 64 de ani. Aceștia erau conștienți, au fost preluați de un echipaj EPA și un echipaj SAJ tip B și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Pompierii militari au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.