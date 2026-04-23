Accident rutier violent la Liteni, comuna Belcești

* cinci oameni implicați, intervenție de amploare a salvatorilor – mobilizare totală pe teren

Un apel de urgență 112 a declanșat, astăzi, o intervenție contracronometru în localitatea Liteni, comuna Belcești, acolo unde două autoturisme s-au ciocnit violent într-un accident rutier care a mobilizat forțe importante de intervenție și a transformat liniștea zonei într-un veritabil punct de criză.

Impactul dintre cele două vehicule a lăsat în urmă o scenă tensionată, cu cinci persoane implicate, dintre care două au fost evaluate imediat la fața locului de echipajele medicale. Din fericire, acestea sunt conștiente și nu au rămas încarcerate, însă șocul evenimentului și posibilele traumatisme au impus intervenția rapidă a echipajelor specializate.

La fața locului, intervenția a fost una complexă și bine coordonată, cu forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, care au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și descarcerare, precum și un echipaj de prim ajutor calificat. În paralel, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean au fost direcționate către zona accidentului, pentru a asigura evaluarea medicală și acordarea îngrijirilor de urgență.

Zona a fost rapid securizată, iar intervenția s-a concentrat pe trei direcții esențiale: salvarea și evaluarea victimelor, eliminarea oricărui risc suplimentar de incendiu sau scurgeri periculoase și degajarea carosabilului pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

Martorii vorbesc despre un impact puternic, produs într-un context rutier care urmează să fie stabilit de anchetatori.

Autoritățile reamintesc, încă o dată, importanța prudenței în trafic, mai ales pe drumurile județene și comunale, unde vizibilitatea, viteza și neatenția pot transforma instantaneu un drum obișnuit într-un scenariu de risc major. Respectarea regulilor de circulație, adaptarea vitezei la condițiile de drum și acordarea priorității echipajelor de intervenție rămân esențiale pentru prevenirea unor astfel de evenimente. Andrei TURCU