Același CFR, alte năravuri: Iașului i se promite viteză „stratosferică” pe o infrastructură cu zeci de restricții la 5 km/h

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii confirmă faptul că Iașul și întreaga Moldovă se află pe punctul de a asista la o transformare istorică a transportului feroviar!

Compania din Națională de Căi Ferate „CFR” SA susține că deţine un portofoliu extins de proiecte strategice, finanțate din fonduri externe nerambursabile, „cu scopul modernizării şi eficientizării infrastructurii feroviare naționale, precum şi al creşterii vitezei de circulație până la maximum 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă”. Finanţarea proiectelor a fost şi este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Planul Europei (CEF) 2014-2020 şi 2021-2027, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) și prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 / Programul Transport 2021-2027.

Conform Companiei Naționale de Căi Ferate, în următorii ani, pasagerii vor putea circula pe rute interregionale cu trenuri care ating viteze de până la 200 km/h, cu vagoane moderne, silențioase și extrem de confortabile. Din București către Constanța, Brașov, Iași, Suceava sau Timișoara, trenurile vor deveni mai rapide, mai sigure și mai prietenoase cu mediul!

Zeci de trenuri și locomotive noi pe o infrastructură deplorabilă

CNCFR anunță că, pe rutele Cluj – Brașov, Brașov – Iași și Galați – Constanța, 20 de rame electrice interregionale vor înlocui garniturile vechi, aducând călătorilor confort de lux, aer condiționat și viteză. Valoarea investiției se ridică la peste 1 miliard de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Nu doar ramele, ci și locomotivele fac pasul către viitor: 16 unități noi, capabile să tracteze până la 16 vagoane și să atingă 200 km/h, vor fi operaționale pe principalele trasee de lung parcurs. București – Constanța, București – Timișoara, Cluj – Iași, toate vor fi deservite de aceste „bijuterii pe șine”, garantând călătorii rapide și sigure.

Și transportul regional nu este uitat: 62 de rame electrice vor acoperi rute-cheie din întreaga țară.

România intră și în era trenurilor ecologice: 12 automotoare electrice pe bază de hidrogen vor circula pe rutele selectate, cu zero emisii și servicii complete de alimentare și mentenanță. Valoarea proiectului: peste 724 milioane lei, finanțat prin PNRR. O premieră absolută în Europa de Est!

În paralel cu achizițiile spectaculoase, CFR derulează și proiecte de tip „Quick Wins”, eliminând restricțiile de viteză pe numeroase trasee. Este vorba de lucrări rapide, dar cu efect major.

Pentru moldoveni, vestea este uluitoare: trenurile moderne vor ajunge pe rute precum Iași – Suceava – Bacău, Iași – Constanța via Tecuci și Pașcani, aducând Moldova mai aproape de capitală și de litoral. Călătorilor li se promite că vor simți cum trenul nu mai reprezintă doar o necesitate, ci o experiență confortabilă și rapidă.

Din nefericire, credibilitatea unor astfel de anunțuri triumfaliste devine aproape nulă în ochii unor cetățeni obișnuiți cu cârpelile autohtone la niște șine vechi de câteva decenii. Nici nu-i de mirare, de vreme ce, ani la rând oamenii au călătorit cu viteza „mocănițelor”, iar peste noapte le iese în cale același CFR, dar cu alte năravuri: promite viteză „stratosferică” pe o infrastructură cu zeci și zeci de restricții la 15 sau chiar la 5 kilometri pe oră. Daniel BACIU