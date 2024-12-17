Acoperișuri spulberate de vânt la Piatra Neamț

Pompierii intervin în mai multe zone din Piatra-Neamţ după ce vântul puternic a afectat acoperişurile blocurilor, a informat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

Astfel de misiuni se desfăşoară la imobile de pe bulevardul Traian, strada Progresului, strada Orhei şi strada Mihai Eminescu.

De asemenea, pompierii intervin şi în localitatea Dumbrava Roşie, unde un coş de fum din tablă, cu o înălţime de aproximativ 25 metri, amplasat în curtea unui gospodării, prezintă risc de cădere din cauza vântului.

"Se acţionează cu ajutorul unei şufe pentru asigurarea turnului", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa.

În cursul dimineţii, trei autoturisme din zone diferite ale municipiului Piatra-Neamţ au fost avariate după ce copacii au fost doborâţi de vânt peste ele.

Municipiul Piatra-Neamţ, oraşul Roznov şi comunele Borleşti, Piatra Şoimului, Săvineşti, Dumbrava Roşie, Girov şi Dobreni sunt sub avertizare Cod Portocaliu de vânt cu rafale de până la 80 kilometri pe oră.

ISU Neamţ a emis populaţiei din aceste localităţi, în cursul dimineţii, un mesaj RO-ALERT.