Acord strategic semnat între Zona Metropolitană Iași și Ungheni

Iașul a devenit marți, 24 februarie 2026, scena unui eveniment cu puternică încărcătură simbolică și politică, considerat de participanți drept un pas decisiv spre apropierea definitivă dintre România și Republica Moldova. În Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași a fost semnat acordul de colaborare dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungheni, într-o ceremonie care a reunit zeci de lideri locali de pe ambele maluri ale Prutului.

Semnăturile au fost puse de primarul Iașului, Mihai Chirica, în calitate de președinte al ADI Zona Metropolitană Iași, și de Vitalie Vrabie, primarul orașului Ungheni și președintele ADI Ungheni — localitate înfrățită cu Iașul de un deceniu.

Evenimentul a depășit cadrul unei simple formalități administrative. Majoritatea primarilor din localitățile membre ale celor două asociații au fost prezenți, transformând ceremonia într-un adevărat summit regional dedicat cooperării transfrontaliere.

Atmosfera a fost una încărcată de simbolism: după „podurile de flori” ale anilor ’90, autoritățile vorbesc acum despre poduri administrative, economice și educaționale, capabile să lege definitiv comunitățile românești și moldovenești într-un proiect comun de dezvoltare europeană.

Proiecte comune și acces la fonduri europene

Acordul semnat deschide calea unui parteneriat durabil, bazat pe schimburi de experiență, dezvoltare instituțională și implementarea unor proiecte comune în domenii esențiale: infrastructură, servicii publice moderne, dezvoltare urbană și sustenabilitate.

Un element cu adevărat spectaculos este faptul că ADI Ungheni reprezintă prima structură de acest tip din Republica Moldova, construită după modelul metropolitan ieșean și cu sprijin direct din partea specialiștilor români.

Prin acest parteneriat, autoritățile locale speră să atragă finanțări europene consistente și să creeze proiecte integrate care să transforme zona de frontieră într-un adevărat pol de dezvoltare regională.

Primarul Mihai Chirica a subliniat importanța strategică a momentului, afirmând că timpul simbolurilor a trecut, iar acum începe etapa construcțiilor concrete. „După podurile de flori de peste Prut este vremea unor poduri solide – administrative, economice, sociale și educaționale – care să conecteze definitiv Republica Moldova de Europa. Acest acord creează cadrul operațional pentru proiecte comune și beneficii directe pentru comunitățile noastre”, a declarat edilul.

Iașul, poarta spre Europa

Semnarea acordului confirmă rolul tot mai important al Iașului ca motor regional și punte strategică între Uniunea Europeană și spațiul moldovenesc. Pentru mulți participanți, momentul marchează începutul unei noi etape — una în care cooperarea nu mai rămâne la nivel declarativ, ci se transformă în proiecte concrete, investiții și dezvoltare reală. Carmen DEACONU