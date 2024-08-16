

Pe 19 și 20 august 2024, actorii Ateneului ieșean vor fi prezenți la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” de la Fălticeni.

În cadrul festivalului, Ateneul Național din Iași va prezenta patru spectacole la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni.

Actorii vor susține două spectacole de teatru pentru copii, Capra cu Trei iezi și Aventuri cu Dl. Goe, și două spectacole pentru adulți, Insomniacii și Take, Ianke și Cadîr.

„Suntem bucuroși să fim prezenți și anul acesta la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret de la Fălticeni. Dăm curs invitației în fiecare an din dorința de a fi aproape de publicul din Fălticeni. Pe 19 și 20 august, actorii noștri vor juca două spectacole pentru copii și două pentru adulți și sperăm să surprindem spectatorii”, a afirmat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” a fost înființat în anul 2011, de Asociația Fălticeni Cultural coordonată de către pr. Liviu Vasile Mihăilă. Festivalul găzduiește spectacole de teatru atât pentru copii cât și pentru adulți, concerte cu muzică live, lansări de carte și diferite surprize artistice.