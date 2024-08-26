Adio bulion, adio zacuscă făcută acasă!

* Gospodinele şomează, dau din umeri, total dezorientate și n-au soluţii * cum să faci zacuscă, din moment ce banala ceapă n-o găseşti mai ieftin de trei lei pe kilogram, ardeii (că-s graşi ori kapia, nu contează) au preţuri tot foarte sus, 6-8 lei, nici vinetele nu s-au mai ieftinit, ca în alţi ani, iar dovleceii ce îi primeai ca bonus sunt acum mai scumpi decât o doză de bere din aia moft * conopida, la fel * jale mare pentru vegani, dar nu doar pentru ei, cu toţii vom tăia multe din meniu în iarna ce se cam apropie

Septembrie 2021. Ca de obicei, mă pregătesc de iarnă, a venit vremea de pus murăturile. Gogonele, castraveciori, varză. Nimic spectaculos, preţuri de bun simţ. Spre seară, se ajungea şi la 1,00-1,50 lei pe kilogram la unele magazine. Preferau să vândă ieftin, decât să li se strice marfa. Ardeii graşi, kapia, gogoşarii, vinetele, conopida, dovleceii, la fel de accesibili. Cu câteva sute de lei şi ceva ore de trăbuluit prin bucătărie, gata stocurile pentru iarnă. Murături, zacuscă, bulion, suc de roşii, vinete, dar şi ingredientele de bază pentru salata de boeuf.

Trei ani mai târziu, adică zilele astea, nu poţi decât să-ţi iei adio de la tradiţionalele provizii, să te resemnezi, cămara va fi goală. Belşug doar aparent. Da, galantarele sunt pline, roşii, ardei. vinete, castraveţi, varză, dovlecei, conopidă, cât cuprinde.

Acm e perioada în care roşile ar trebuie să aibă cel mai de jos preţ, să se vândă pe mai nimic. Se cam termină sezonul lor, mai merg doar pentru suc de roşii, bulion sau gogonele puse la murat (cele încă necoapte). Aşa a fost tradiţia, acum nu mai e valabilă. Minimul a fost la începutul lunii, când se vindeau cu 4,50 – 5,00 lei kilogramul. Apoi, în loc să scadă, preţurile au crescut brutal. Au ajuns între opt şi zece lei, chiar şi la micii producători, care vând pe trotuarele din proximitatea pieţelor. Astfel, un litru de suc ajunge să coste aproape la fel cât unul de ţuică... Bulionul făcut acasă devine o utopie. Că mai e şi consumul de gaz, care tocmai s-a scumpit şi el.

Castraveţii muraţi au preţuri apropiate de cele ale pulpei de porc fără os, 15-16 lei kilogramul. Mai sumpi decât pieptul de pui. Nici cei verzi nu mai sunt o pleaşcă, precum în anii trecuţi. Nu găseşti sub şase lei, preţul mediu e de opt.

Varza, un aliment de bază pe timp de iarnă. Ca foetaj pentru sarmale ori călită, era considerată ceva ieftin, hrănitor şi eficient. În prag de toamnă, cumpărată la sac, se putea lua şi la sub un leu pe kilogram. Acum, nicăieri nu mai găseşti sub 3,50 lei.

OK, anul ăsta renunţăm la murături, scăpăm de obişnuita corvoadă de început de septembrie, de spălat butoaie, bulion vom cumpăra (dace ne-om permite) de la supermarket. Cămara e goală, ar fi loc de zacuscă, dar se mai poate? Doar în cazul celor cu venituri mult peste medie, însă aceştia nu-şi bat capul cu aşa ceva. Preferă să ia de-a gata. Gospodinele şomează şi dau din umeri, total dezorientate. N-au soluţii. Cum să faci zacuscă, din moment când banala ceapă n-o găseşti mai ieftin de trei lei pe kilogram. Ardeii (că-s graşi ori kapia, nu contează) au preţuri tot foarte sus, 6-8 lei, nici vinetele nu s-au mai ieftinit, ca în alţi ani, iar dovleceii ce îi primeai ca bonus sunt acum mai scumpi decât o doză de bere din aia moft. Conopida, la fel. Jale mare pentru vegani, dar nu doar pentru ei, cu toţii vom tăia multe din meniu în iarna ce se cam apropie.

Noua trinitate: fasole, cartofi, mazăre

Dilemă mare în numeroase gospodării, oare ce dracu’ mai mâncăm la iarnă? Asfalt dizolvat, cărămizi măcinate, şosete fierte? Că bucatele cu care suntem obişnuiţi din bătrâni, cam nu prea se mai poate. Despre leguminoase, am povestit mai sus, brânzeturile s-au scumpit atroce încă dinainte de pandemie, banala brânză de burduf, adică mâncarea de zi cu zi a flăcăului sărac, tocmit să păzească oile şi să le mulgă, e un lux pe care două treimi dintre români nu şi-l mai permit. Caşcaval egal aur din El Dorado. Deci, adio şi nu prea pe curând.

Au mai rămas fosolea, cartofii, mazărea şi oule. Domnul Dunnezeu le-a ocrotit de scumpiri. Nici ele nu-s la fel de ieftine ca-n anii precedenţi, pe vremea asta, dar, totuşi... Barabulele au scăzut sub trei lei kilul, cam aici se va stabiliza preţul, fasolea e cam tot pe acolo, dacă o fierbi bine, pe îndelete, ai grijă să se umfle ca lumea, rentează achiziţionarea ei. Mazărea, la fel.

În fine, ouăle. Preţ staţionar, undeva în jur de un leu bucata. Dacă n-ai probleme cu ficatul, îţi iei zilnic câte opt sau zece şi ai rezolvat problema proteinelor. Reţete sunt cu duiumul. Mai găseşti şi jumări la ofertă, micul dejun şi cina sunt asigurate. Prânzul? Supă la plic şi răcitură. Oasele nu s-au scumpit, din trei kilograme poţi, cu oarece noroc, să faci patru – cinci porţii. Că mai au şi rămăşiţe de carne, ceva măduvă, cartilaje numai bună de ronţăit ca să treacă foamea. Poftă bună!

Marcel FLUERARU