Adio, Ion Agachi! O stea a teatrului ieșean s-a stins

Teatrul Luceafărul din Iași a pierdut o figură emblematică – actorul Ion Agachi, un adevărat pilon al scenei ieșene. Născut pe 17 septembrie 1935, Ion Agachi și-a dedicat întreaga carieră teatrului, fiind un maestru al rolurilor variate și un simbol al artei dramatice.

Ion Agachi a început colaborarea sa cu Teatrul Luceafărul la o vârstă fragedă, în data de 1 aprilie 1953, când a pășit pentru prima dată pe scena teatrului care avea să-i devină a doua casă. De atunci și până în aprilie 2021, el a adus la viață peste 300 de personaje memorabile, oferind publicului mii de reprezentații de neuitat. În palmaresul său, regăsim roluri precum Lăcustă Vodă în Sânziana și Pepelea de Vasile Alecsandri, Spânul din Harap Alb de Ion Creangă, și Sganarel din Căsătorie cu de-a sila de Molière. Personajele sale erau interpretate cu o versatilitate remarcabilă, de la cele amuzante, precum Păcală din Bing-Bang, până la cele mai complexe, precum Atlas din Hercule. Colaborarea sa cu regizori de renume, precum Manole Al. Foca, Cătălina Buzoianu, Constantin Brehnescu și Bogdan Ulmu, a dus la realizarea unor spectacole memorabile care au fost aplaudate atât în țară, cât și în străinătate. Talentul său actoricesc a strălucit pe scene internaționale, în turnee și festivaluri din Italia, Franța, Germania, Belgia, Austria, India, Irak, Iordania și Pakistan.

Ion Agachi nu a fost doar un mare actor, ci și un autor de dramatizări, adaptând pentru scenă numeroase texte literare. Multe dintre aceste adaptări se află și astăzi în repertoriul Teatrului Luceafărul, demonstrând impactul său durabil asupra teatrului ieșean.

În ciuda trecerii sale în neființă, amintirea lui Ion Agachi va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut și l-au admirat, fie că este vorba despre colegi de breaslă, regizori, sau generații de spectatori. Spectacolele în care a jucat vor continua să fie un testament al pasiunii și dedicării sale pentru arta dramatică.

Ultimul act

Ion Agachi s-a stins din viață la venerabila vârstă de 89 de ani, lăsând în urmă o carieră ce se întinde pe mai bine de șapte decenii. Înmormântarea sa va avea loc miercuri, 23 octombrie 2024, la ora 12:00, la Cimitirul Eternitatea din Iași. Cei care l-au cunoscut își vor lua rămas-bun de la un prieten, un coleg și un mentor, iar lumea teatrului ieșean va păstra mereu vie amintirea celui care a oferit atâtea bucurii publicului. Drum lin către stele, Ion Agachi!