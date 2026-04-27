Administrația locală, zguduită de austeritate!

* încasările din impozitul pe venit se vor prăbuși cu aproape 15% în acest an, o scădere fără precedent în ultimul deceniu * primarul Mihai Chirica a anunțat că biletul la transportul public ar putea crește de la 4 la 5 lei, iar o parte din facilitățile și gratuitățile de care beneficiau mii de ieșeni sunt pe cale să dispară

Direcția Generală a Finanțelor Publice a notificat Primăria că veniturile din impozitul pe venit se vor prăbuși cu aproape 15% în acest an, o scădere brutală, fără precedent în ultimul deceniu. În acest context, primarul Mihai Chirica nu ocolește realitatea și vorbește deschis despre o perioadă de recul economic, una care începe deja să lase urme adânci în bugetul orașului. Iar prima victimă a acestui dezechilibru este transportul public - coloana vertebrală a mobilității urbane.

Într-un context dominat de creșteri în lanț - carburanți, energie, salariu minim — costurile reale explodează. O călătorie care ajunge să coste aproape 9 lei nu mai poate fi susținută la tarifele actuale. Astfel, scenariul devine inevitabil: biletul ar putea crește de la 4 la 5 lei, iar o parte din facilitățile și gratuitățile de care beneficiau mii de ieșeni sunt pe cale să dispară.

Declarațiile primarului conturează o imagine tensionată: economia încetinește, cheltuielile cresc, iar administrația este prinsă între nevoia de a menține serviciile funcționale și presiunea uriașă pe buget. „Suntem într-o perioadă de recul”, avertizează edilul, sugerând că ajustările sunt doar începutul. „Sunt prognoze deja făcute de către operatorul de transport și vom alege calea de mijloc până la nivelul de suportabilitate prin compensații și subvenții a programului de transport public al municipiului Iași și zona metropolitană, astfel încât diferența să o aducem în tariful de transport. Compania noastră monitorizează permanent influența noilor tarife la motorină, în special acolo unde suntem consumatori și probabil că prin dezbatere publică vom găsi soluția optimă să putem să rămânem atractivi în continuare”, a declarat Mihai Chirica, la Radio Iași.

În centrul acestei furtuni se află Compania de Transport Public Iași, operatorul care încearcă să țină sistemul pe linia de plutire. Cu o flotă impresionantă de aproximativ 200 de autobuze și 130 de tramvaie, multe dintre ele moderne și electrice, costurile de operare devin din ce în ce mai greu de susținut fără ajustări de tarif.

În culise, calculele sunt reci și nemiloase: fără majorări, sistemul riscă să devină nesustenabil; cu majorări, presiunea cade pe cetățeni. Autoritățile vorbesc despre „calea de mijloc” - subvenții și compensații - dar adevărul este că echilibrul devine tot mai fragil.

Iașul intră astfel într-o etapă critică, în care deciziile financiare vor redefini nu doar bugetul local, ci și modul în care oamenii se deplasează, muncesc și trăiesc zi de zi. Iar capitolul scumpirilor abia a fost deschis! Carmen DEACONU