* viitorii studenți ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași care nu locuiesc în municipiu pot beneficia de cazare gratuită în Campusul „Tudor Vladimirescu”, pe durata probelor de admitere din această vară

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vine în sprijinul tinerilor care se pregătesc să intre în învățământul superior și oferă cazare gratuită în Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu” pentru candidații care participă la probele de admitere organizate în această vară.

Măsura se adresează candidaților care nu au domiciliul în municipiul Iași și are ca scop reducerea cheltuielilor legate de deplasare, cazare și participarea efectivă la examene. Pentru mulți absolvenți de liceu, mai ales pentru cei care vin din alte județe sau din Republica Moldova, costurile din perioada admiterii pot deveni o povară reală. Prin această decizie, TUIASI încearcă să transforme accesul la examen într-un proces mai simplu și mai puțin apăsător financiar.

Cine poate beneficia de cazare gratuită

Facilitatea este destinată candidaților care susțin probele fizice de admitere la Universitatea Tehnică din Iași. Este vorba despre tinerii care participă la testul-grilă organizat de Facultatea de Automatică și Calculatoare, una dintre cele mai căutate facultăți tehnice din Iași, dar și despre candidații care susțin proba de desen la Arhitectură.

De cazare gratuită pot beneficia și românii de pretutindeni, inclusiv candidații din Republica Moldova, care vin la Iași pentru a-și depune actele în original. Măsura se aplică pentru admiterea la ciclurile de licență, masterat și doctorat, ceea ce extinde sprijinul universității dincolo de zona clasică a absolvenților de liceu.

Campusul „Tudor Vladimirescu”, sprijin pentru candidați

Campusul „Tudor Vladimirescu” este cel mai mare campus studențesc din Iași și unul dintre cele mai cunoscute din România. Pentru candidații care ajung în oraș doar pentru câteva zile, cazarea în campus înseamnă acces mai rapid la facultăți, costuri mai mici și mai puțină presiune logistică înaintea examenului.

Decizia este importantă mai ales într-un an în care mobilitatea educațională depinde tot mai mult de resursele familiei. Pentru un candidat din afara Iașului, o probă de admitere nu înseamnă doar emoția examenului, ci și drum, cazare, masă și, de multe ori, prezența unui părinte sau a unui însoțitor. Cazarea gratuită poate face diferența între un drum complicat și o experiență mai firească de intrare în viața universitară.

Tarif redus pentru pregătire și însoțitori

Pe lângă cazarea gratuită oferită candidaților care vin la probele de admitere, Universitatea Tehnică din Iași a stabilit și un tarif preferențial pentru tinerii care participă la ședințele de pregătire. Aceștia, împreună cu însoțitorii lor, pot beneficia de cazare la prețul de 15 lei pe noapte, conform unei decizii a Rectoratului.

Tariful redus este o măsură utilă pentru elevii care aleg să vină la Iași înainte de examen, pentru a se familiariza cu mediul universitar, cu facultatea și cu tipul de probă pe care urmează să îl susțină. În cazul admiterii la Automatică și Calculatoare sau Arhitectură, pregătirea dinaintea probei poate conta semnificativ, iar accesul la cazare ieftină reduce presiunea financiară asupra familiilor.

Pentru admiterea din 2026, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași pune la dispoziția candidaților 2.460 de locuri la buget la licență, la care se adaugă locuri speciale pentru candidați din medii vulnerabile, absolvenți de licee rurale, candidați romi, SRI și STS, precum și 700 de locuri cu taxă. Înscrierile încep pe 8 iulie.

Teona SOARE