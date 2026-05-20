Admiterea 2026. Liceele Iașului oferă peste 7.200 de locuri

Admiterea la liceu 2026 intră în etapa deciziilor concrete pentru elevii de clasa a VIII-a din județul Iași. Broșura publicată ieri de ISJ Iași arată că, în învățământul liceal de zi, de stat, sunt disponibile 7.237 de locuri, în 57 de unități de învățământ (colegii și licee), cu 226 de opțiuni codificate.

Oferta include colegii naționale, licee teoretice, licee vocaționale, seminarii teologice, colegii tehnice și licee tehnologice din municipiul Iași, Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Răducăneni, Vlădeni, Lungani, Plugari, Mogoșești și alte localități din județ.

Licee particulare și locuri în admiterea computerizată

Broșura include și oferta pentru învățământul liceal particular de zi. În total, apar 8 unități particulare, cu aproximativ 303 locuri. Dintre acestea, 81 de locuri sunt în unități care participă la admiterea computerizată, prin coduri de admitere: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iași și Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani.

La UCECOM sunt prevăzute specializări precum coafor-stilist, mecanică și organizator banqueting, iar la liceul din Pașcani apare filologia. UCECOM are taxă de școlarizare, în timp ce pentru Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani este precizat că nu se percepe taxă de școlarizare.

Învățământul dual, ruta practică din broșură

Un element important în oferta din 2026 este învățământul tehnologic și dual. În planul de școlarizare de stat apar 24 de opțiuni duale, cu aproximativ 451 de locuri. Acestea sunt legate de domenii precum mecanică, electric, electronică, agricultură, turism și alimentație.

Broșura explică faptul că, la liceul tehnologic și dual, codurile pot include perechi de calificări: una de nivel 3, obținută după primii trei ani, și una de nivel 4, după finalizarea liceului. Practic, elevul are o rută care poate duce atât spre piața muncii, cât și spre Bacalaureat și continuarea studiilor.

Ce trebuie să verifice părinții înainte de completarea fișei

Cele mai importante informații din broșură sunt codurile specializărilor, numărul de locuri, ultima medie de admitere din 2025, locurile pentru candidații romi, locurile pentru elevii cu CES și existența probelor de aptitudini sau de limbă modernă.

Documentul avertizează explicit că orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită, iar completarea unui număr prea mic de opțiuni poate duce la nerepartizarea computerizată a candidatului.

Pentru familii, regula esențială este ca fișa să fie completată în ordinea reală a preferințelor, nu după zvonuri sau calcule făcute pe jumătate. Codul greșit, o specializare confundată sau prea puține opțiuni pot schimba complet liceul la care ajunge elevul.

Clara DIMA