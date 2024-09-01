Admiterea la toamnă la universitățile din Iași

De luni, 2 septembrie 2024, încep admiterile de toamnă la toate universitățile din Iași.

Unele instituții academice au obținut o suplimentare a locurilor de la minister.

Cu toate acestea, sunt facultăți unde numărul maxim de studenți a fost atins deja.

La Iași, prima care intră în competiție este Universitatea de Științe ale Vieții ”Ion Ionescu de la Brad”. Admiterea de toamnă la Universitatea de Științe ale Vieții din Iași, în acest an, se desfășoară doar timp de 4 zile, în perioada 2-5 septembrie. Locuri disponibile Agricultură 164, Ingineria Resurselor Animale și Alimentare 82, Horticultură 70 și cele mai puține doar 12 la Medicină Veterinară. La Politehnică, admiterea de toamnă are loc în perioada 2-13 septembrie. Nu mai sunt locuri la admitere la patru facultăți, Arhitectură, Automatizări și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații și la Inginerie Electrică și Energetică. Ministerul a suplimentat cu 44 numărul de locuri pentru admiterea din toamnă a Politehnicii din Iași,. A treia universitate ieșană care pășește în această toamnă în focul admiterii, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” pentru prima dată o nouă specializare Audiologie și Protezare Auditivă, 30 de locuri. Admiterea la UMF Iași are loc în perioada 5-11 septembrie. Cea de-a patra Universitate, tot în ordine cronologică, ”Alexandru Ioan Cuza” perioada 6-9 septembrie, înscrierea și în zilele 10 și 11 septembrie are loc selecția. La Cuza mai sunt libere 2700 de locuri la licență și 1991 la master.