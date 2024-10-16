„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Pagina principală Moldova Adolescent luat pe sus de mascați și dus la DIICOT

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi au efectuat o  percheziţie domiciliară în municipiul Iaşi. Vizat a fost un adolescent care este cercetat de pornografie infantilă, şantaj, acces ilegal la sistem un informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice.

Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada decembrie 2022 - iunie 2024, un adolescent în vârstă de 17 de ani a determinat o victimă minoră de aceeaşi vârstă să producă şi să îi transmită imagini în care aceasta apărea în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, începând cu luna ianuarie 2024, făptuitorul a produs materiale pornografice de tip video în timp ce întreţinerea raporturi sexuale cu victima şi le-a folosit ulterior pentru a o şantaja cu publicarea în mediul online în scopul de a o determina să continue relaţia cu el.

Ulterior, în luna iunie 2024, tânărul a distribuit prin intermediul unei platforme de socializare un clip video în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite, i-a accesat fără drept conturile create pe mai multe reţele de socializare, i-a modificat credenţialele, restricţionându-i astfel accesul la conturi şi a efectuat anumite operaţiuni în numele persoanei vătămate.

Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT Iaşi, urmând să fie stabilite măsurile legale. Laura RADU

 

