Adolescent ucis de prieteni, la Trifești

Tragedie în județul Iași. Un băiat de 15 ani, bolnav de hemofilie, din comuna Trifești a murit după ce a fost bătut de doi prieteni. Totul ar fi pornit de la o glumă pe care adolescentul a făcut-o pe seama unuia dintre băieți, care, apoi s-au năpustit asupra lui și nu s-a oprit din a-l lovi, deși băiatul l-ar fi spus în mod repetat că poate să moară din cauza loviturilor.

Copilul a fost crescut de bunica sa, care a și sunat la 112, însă nepotul nu a mai putut fi salvat.

Andrei a mers în vizită la un băiat de 15 ani, rudă îndepărtată, marți după amiază, iar acolo a mai venit un prieten al lor, un tânăr în vârstă de 18 ani. La un moment dat, pentru că i-a tot sunat telefonul, a fost întrebat cine îl sună, iar el ar fi spus, în glumă, că este sunat de sora unuia dintre băieții cu care se afla. Nervoși, cei doi adolescenți s-au gândit să-i dea o lecție, așa că tânărul de 18 ani l-a prins cu mâinile la spate, iar cel de 15 ani a început să îl lovească. „El este bolnav de hemofilie, formă gravă. Marți, la ora 21, un alt nepot de-al meu l-a chemat la ei acasă şi din vorbă în vorbă l-a lovit cu pumnul în burta ştiind că e bolnav. A făcut hemoragie internă. În 40 de minute a murit la spital. Totul a pornit de la un apel telefonic. L-au adus cu bicicleta acasă. Se plângea că-l doare burta şi că l-au lovit. Am sunat la ambulanţă, era în comă şi a murit. Tot satul ştia că era bolnav de la vârsta de o lună. Nu i se coagula sângele. A fost abandonat de mamă şi de tată. Copilul spunea să nu mai fie lovit, însă nimeni nu a vrut să asculte”, spune bunica băiatului

Abandonat de mamă, crescut de bunică

Femeia a sunat la 112, dar era prea târziu. Hemofilia face ca și cea mai mică rană să fie periculoasă pentru un bolnav. Ajuns la spital, copilul avea deja hemoragie internă și nu a mai putut fi salvat. „El le-a spus băieților să nu îl mai lovească pentru că este bolnav și că poate să moară, dar ei spuneau ia de vedem, chiar mori?”, a mai spus bunica sa.

Agresorii, lăsați în libertate

Deși au fost chemați la audieri, cei doi tineri au fost lăsat să plece acasă. Abia după rezultatele necropsiei ar putea fi reținuți, în cazul în care dosarul va ajunge la procurori și aceștia vor decide acest lucru. „Au zis că se jucau pe calculator. L-a lovit la coaste cu pumnul, al meu şi încă unul. Nu ştiu nimic de la ce s-ar fi luat. Băiatul meu are 15 ani. Erau prieteni. Băiatul meu l-a dus cu bicicleta până acasă”, spune tatăl unuia dintre agresori.

Potrivit rezultatelor de la IML băiatul a avut o ruptură de splină către i-ar fi provocat hemoragia.

Un dosar penal a fost deschis în acest caz. Maria STANCU