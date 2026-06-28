Aeroportul Iași se modernizează!

* s-au semnat contractele de proiectare pentru reconfigurarea Terminalului T3 și transformarea Terminalului T2 într-un centru dedicat transportului de mărfuri * se va construi un nou Turn de Control Integrat, o clădire cu opt niveluri și vizibilitate panoramică de 360 de grade * alte investiții majore sunt deja în desfășurare sau urmează să fie lansate în perioada 2026-2027

Cel mai important proiect vizează modernizarea și recompartimentarea Terminalului T3, care va deveni un terminal destinat exclusiv plecărilor. Investiția presupune extinderea zonei de îmbarcare, reorganizarea spațiilor comerciale, refacerea identității vizuale după modelul Terminalului T4 și adaptarea întregii infrastructuri la noile cerințe operaționale.

Proiectul include și amenajarea unei stații moderne pentru transportul public, cu zonă acoperită pentru pasageri, bănci de așteptare și supraveghere video, dar și realizarea unei parcări dedicate mobilității urbane, cu zece locuri pentru microbuze, cincisprezece locuri pentru taxiuri și servicii de ride-sharing, două locuri pentru autocare cu peron integrat, dispecerat pentru ticketing și administrarea parcării, patru bretele de acces, spații verzi, pavaje și iluminat modern.

Se pregătește modificarea fluxurilor de pasageri din Terminalul T4

În paralel, Aeroportul Iași pregătește modificarea fluxurilor de pasageri din Terminalul T4. Pasagerii curselor non-Schengen vor fi relocați în noua configurație operațională, iar terminalul va fi adaptat pentru implementarea Sistemului european de Intrare/Ieșire (EES), prin instalarea porților automate de control al documentelor, măsură care va eficientiza verificările la frontieră.

O schimbare importantă va avea loc și la Terminalul T2. Clădirea, folosită în trecut pentru cursele interne, va fi transformată într-un terminal cargo modern, destinat activităților de coletărie și transport aerian de mărfuri. Prin această investiție, aeroportul urmărește dezvoltarea unei noi divizii dedicate transportului cargo, segment care în prezent lipsește complet din activitatea aeroportului ieșean.

Directorul Aeroportului Internațional Iași, Romeo Vatră, a declarat că proiectarea pentru modernizarea Terminalului T3 este deja în desfășurare, iar lucrările vor fi executate fără întreruperea activității aeroportului.

„La Terminalul T3 am semnat deja contractul de proiectare pentru modernizare și reconfigurare, deoarece intenționăm ca acest terminal să devină unul destinat exclusiv plecărilor. Sosirile non-Schengen vor fi mutate în Terminalul T4. Urmează câteva luni pentru realizarea proiectului tehnic, iar speranța noastră este ca în această toamnă să lansăm procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor. De asemenea, am semnat și contractul pentru elaborarea documentației DALI privind reconfigurarea Terminalului T2, care va fi transformat într-un terminal cargo, deoarece dorim să dezvoltăm o nouă divizie dedicată transportului de mărfuri, activitate care în prezent nu există pe Aeroportul Iași”, a declarat Romeo Vatră.

Se construiește un nou turn de control

Printre investițiile deja aflate în derulare se numără și construirea noului Turn de Control Integrat, o clădire cu opt niveluri și vizibilitate panoramică de 360 de grade, care va găzdui Biroul Meteorologic, Camera Observatorilor, birouri administrative și numeroase spații tehnice.

În perspectiva anului 2027 este planificată și modernizarea fostului Terminal T1, care va fi reconvertit într-un corp administrativ destinat birourilor și serviciilor aeroportuare.

Prin aceste investiții, Aeroportul Internațional Iași își propune să își diversifice activitatea, să crească eficiența operațională, să dezvolte transportul de marfă și să ofere pasagerilor condiții moderne, consolidându-și poziția drept unul dintre cele mai importante aeroporturi regionale din România.

Daniel BACIU