AEROSTAR Bacău a pus Iașul pe harta mentenanței aeronautice mondiale!

* milioane de pasageri călătoresc astăzi în siguranță prin grija specialiștilor de la AEROSTAR, aceștia reușind performanța de a reda, în condiții excelente de exploatare, 100 de aeronave deservite în hangarul din Iași, pentru 28 dintre cele mai importante companii aeriene din lume!

Istoria fabricii de la Bacău, una dintre cele mai importante din Europa și chiar din lume în domeniul fabricației, modernizării și mentenanței pentru sisteme de aviație, printre altele, se rescrie zi de zi, AEROSTAR căpătând o aură de protector al economiei regionale.

Iar pentru că la AEROSTAR cuvântul de ordine este performanța, atât în interesul societății, cât și al partenerilor – de ordinul sutelor, în momentul de față, dezvoltarea profesională a celor care lucrează în facilitățile firmei reprezintă mereu o prioritate. Cum prioritară a devenit și abordarea conducerii societății față de tehnologiile inovatoare, față de tot ceea ce înseamnă transformare digitală, dar și de securitate cibernetică.

Aflată într-o competiție acerbă la nivel mondial cu firmele din domeniu, AEROSTAR se dezvoltă din toate punctele de vedere, creează valoare și contribuie, efectiv, la economia regională.

Așa se face că, astăzi, unul dintre centrele de mentenanță ale AEROSTAR, cel de la Iași, a reușit un record în acest domeniu: specialiștii care lucrează acolo au eliberat în serviciu 100 de aeronave civile! Iar performanța este cu atât mai importantă cu cât Centrul de la Iași are doar patru ani de viață, fiind inaugurat în septembrie 2020!

O echipă tânără, formată din 90 de specialiști în domeniu, care au crescut și s-au specializat în cadrul companiei, devenind astăzi printre cei mai buni din lume, a atras interesul a zeci firme de pe mapamond, 28 astfel de companii aeriene trimițându-și aeronavele la Iași, pentru mentenanță.

Un succes cu adevărat fabulos, trendul fiind unul de creștere constantă, la fel ca și interesul manifestat de firmele în domeniu. „Suntem mândri de aceasta reușită și pentru faptul că într-un timp relativ scurt de la inaugurarea centrului, am reușit să dezvoltăm capacitatea de mentenanță din Iași. Țin să îi felicit pe colegii care au contribuit la această realizare importantă!”, a declarat Alexandru Filip, Director General al AEROSTAR S.A.

Prin urmare, conducerea AEROSTAR Bacău a luat decizia de a extinde echipa care activează la Iași, până la cel puțin 300 de angajați!

Iar cei vizați sunt tinerii, dornici de o carieră în domeniu, dornici de a îmbrățișa cultura modelului de succes din economia productivă, aplicat cu succes la AEROSTAR, o firmă a cărei deviză a rămas neschimbată de ani și ani: PERFORMANȚĂ prin PROFESIONALISM!

De fapt, tinerii sunt cei mai interesați de performanțele AEROSTAR, în anul școlar 2023/2024 peste 400 de elevi desfășurându-și stagiile de practică în Centrul de mentenanță de la Iași, aceștia provenind de la Colegiul Tehnic „Mihail Sturza”, Liceul Tehnologic de transporturi și construcții Iași, Liceul de Mecatronică și Automatizări Iași. Desigur, și un număr mare de studenți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au desfășurat diverse activități în cadrul Centrului, existând un interes tot mai mare față de acest domeniu, față de compania AEROSTAR, care a angajat și angajează astfel de tineri.

Ei au nevoie de compania-lider în mentenamța aeronautică, evident, compania are nevoie de tineri. Mai ales că, după cum susține Directorul General al AEROSTAR, Alexandru Filip, planurile de dezvoltare pentru următorii doi ani prevăd construirea la Iași al unui nou hangar, fapt care va permite lucrul la cel puțin șase aeronave concomitent. Iar această nouă etapă de dezvoltare va fi benefică și pentru Iași, pentru Aeroporul ieșean, aflat în plină dezvoltare, care va avea, astfel, unul dintre cele mai importante centre de mentenanță avioane comerciale din țară și Europa!