Tot mai mulți ieșeni ajung la oftalmolog cu iritații oculare

Tot mai mulți locuitori din Iași merg la oftalmolog cu ochi roșii, usturimi, mâncărimi, senzație de arsură, pleoape inflamate sau secreții oculare. Medicii asociază frecvent aceste simptome cu iritații, conjunctivite și blefarite, dar și cu expunerea repetată la praf, noxe și particule aflate în suspensie.

Problema este importantă pentru că ochii sunt expuși direct mediului. Într-un oraș cu trafic aglomerat, străzi prăfuite și episoade de poluare, iritațiile pot deveni persistente, mai ales atunci când expunerea se repetă zilnic.

Praful, noxele și particulele fine pot întreține inflamațiile



Medicii oftalmologi spun că efectele aerului încărcat sunt tot mai vizibile în consultațiile de zi cu zi. „Vin des la cabinet persoane cu conjunctivite, blefarite, ochi roșii, senzație de nisip în ochi sau usturime. Explicația este clară: aerul tot mai murdar, praful, noxele de la mașini și particulele care rămân în suspensie irită suprafața oculară. Ochiul este expus direct mediului, iar când mediul devine agresiv, apar inflamațiile”, a spus un medic oftalmolog.

Suprafața oculară intră permanent în contact cu aerul. Praful, fumul, gazele de eșapament, particulele fine sau alergenii pot irita conjunctiva și marginea pleoapelor. Conjunctivita nu apare doar din cauze virale sau bacteriene. Ea poate fi provocată și de factori iritanți, inclusiv poluanți din aer, fum, praf sau substanțe chimice. În cazul blefaritei, inflamația marginii pleoapelor poate fi întreținută de praf, alergeni și alți iritanți din mediu. Printre simptome se numără roșeața, mâncărimea, senzația de arsură, lăcrimarea și disconfortul persistent.

Iașul a înregistrat depășiri ale valorii-limită pentru PM10



Contextul local arată presiunea asupra calității aerului. Direcția Județeană de Mediu Iași a anunțat că, în luna martie 2026, valoarea-limită zilnică pentru particulele în suspensie PM10, de 50 µg/m³, a fost depășită în 4 din cele 5 stații de monitorizare în care indicatorul se măsoară gravimetric. Cele mai multe depășiri au fost înregistrate la stația de trafic IS-1 Podu de Piatră. Acolo au fost consemnate 15 depășiri, iar valoarea maximă a ajuns la 111,77 µg/m³ pe 16 martie 2026.

Zonele cu trafic și praful de pe străzi cresc riscul de disconfort ocular

În Iași, riscul devine mai vizibil în zonele cu trafic intens, șantiere, străzi prăfuite sau curenți de aer care ridică particulele depuse pe carosabil.Mai vulnerabili sunt cei care merg mult pe jos, copiii, vârstnicii, persoanele care poartă lentile de contact și pacienții cu alergii. În formele ușoare, iritația poate fi confundată cu oboseala oculară sau cu efectul statului îndelungat la ecrane. Diferența este că praful și poluarea pot întreține inflamația zile la rând, mai ales când expunerea este repetată.

Când trebuie cerut consult oftalmologic



Medicii recomandă consult oftalmologic dacă apar ochi roșii care nu trec, secreții, pleoape lipite dimineața, durere oculară, vedere încețoșată, sensibilitate puternică la lumină sau senzație persistentă de corp străin. Aceste simptome nu trebuie ignorate, mai ales atunci când persistă sau reapar după expunerea la praf, trafic ori aer încărcat. Clara DIMA