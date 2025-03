Afacerile cu frumusețe au explodat

* Iașul devine un pol important al industriei de înfrumusețare, cu o piață dinamică, în continuă expansiune, în care serviciile variază de la tratamente estetice avansate până la proceduri tradiționale de îngrijire * salonele și clinicile de înfrumusețare se diversifică, adaptându-se cerințelor unei clientele din ce în ce mai exigente, dar și concurenței acerbe care determină standarde din ce în ce mai ridicate

În ultimii ani, numărul saloanelor de înfrumusețare și al clinicilor estetice din Iași a crescut semnificativ. Acest fenomen este impulsionat atât de interesul crescut al publicului pentru îngrijirea personală, cât și de apariția unor tehnologii revoluționare care permit obținerea unor rezultate rapide și eficiente. De la coafură, manichiură și machiaj profesional, până la tratamente de rejuvenare facială, epilare definitivă sau remodelare corporală, industria de beauty a devenit un ecosistem vast, în care fiecare detaliu contează.

Tarife accesibile sau premium?

Piața ieșeană oferă opțiuni pentru toate buzunarele, de la servicii accesibile la prețuri competitive până la proceduri de lux. Spre exemplu, o tunsoare simplă începe de la 40-50 lei, iar un balayage profesionist poate ajunge la 400-700 lei, în funcție de complexitatea tehnicii și produsele utilizate. Machiajul profesional variază între 150 și 400 lei, în timp ce extensiile de gene costă între 150 și 350 lei, în funcție de metoda aplicată.

În ceea ce privește tratamentele cosmetice, un peeling chimic de bază începe de la 200 lei, iar tratamentele cu radiofrecvență sau microneedling pot ajunge până la 800-1.500 lei per ședință. Epilarea definitivă cu laser este din ce în ce mai populară, iar prețurile variază între 100 și 600 lei per zonă, în funcție de dimensiunea acesteia. Pentru cei interesați de remodelare corporală, procedurile cu criolipoliză sau LPG Endermologie se situează între 200 și 700 lei per ședință.

Tehnologie și inovație în serviciile de beauty

Un element care diferențiază industria de înfrumusețare din Iași este adoptarea rapidă a tehnologiilor avansate. De la aparate cu laser de ultimă generație, până la terapii bazate pe lumină LED sau injectări cu acid hialuronic realizate de specialiști în domeniu, opțiunile sunt variate și eficiente. În paralel, utilizarea produselor profesionale de top contribuie la creșterea calității serviciilor și la fidelizarea clienților.

Diversitatea clientelei reflectă dinamismul pieței. Dacă studentele sunt în căutarea unor servicii accesibile și rapide, femeile din mediul de afaceri preferă tratamente de lux, realizate în clinici estetice cu renume. Totodată, bărbații au devenit un segment important al clientelei, cu servicii dedicate precum barber shop-uri, îngrijire facială și tratamente corporale specializate.

Creșterea numărului de saloane și clinici de înfrumusețare a dus la o concurență acerbă, iar diferențierea se face prin calitatea serviciilor, abordarea personalizată și utilizarea produselor premium. Recomandările clienților și prezența activă în social media sunt factori esențiali în atragerea unei clientele fidele. Teona SOARE

Industria de înfrumusețare din Iași este un domeniu efervescent, care evoluează constant, îmbinând tehnologia, estetica și nevoile individuale ale clienților. Cu servicii variate, tarife pentru toate bugetele și o ofertă care devine tot mai sofisticată, piața locală de beauty promite să rămână un sector de referință în anii ce urmează.